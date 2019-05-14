“Ahilik, doğruluk ve tevazuyla harmanlanmaktır”

Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kentimizdeki tüm ihtiyaç sahiplerine kol kanat germek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Ahilik Dernek Başkanı Mustafa Bozkurt ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ile yönetimlerini makamında konuk etti. Ramazan ayı ile birlikte İslam coğrafyasında yaşanan dramların azalmadığını tam tersine attığını dile getiren Başkan Büyükakın, “Suriye’de, Gazze’de, Yemen’de ve dünyanın birçok İslam beldelerinde yaşanan ağır dramlar karşısında milletimiz yine dualarını ve her türlü imkanını kardeşleriyle paylaşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kentimizdeki tüm ihtiyaç sahiplerine kol kanat germek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



“DÜZENİN TESİS EDİLMESİNE ÖNCÜLÜK ETMEKTEDİR”

Esnaflarımızın karşılaştıkları sorunlara karşı sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çare arayacaklarını söyleyen Başkan Büyükakın, Ahilik anlayışının önemine de vurgu yaptı. 13. yüzyılda Anadolu’da temelleri atılan Ahilik değerinin, ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi toplumsal temelleri ilke edindiğini ifade eden Büyükakın, “Ahilik kültürü, esnaf ve sanatkarlarımızın olgun kişilik, doğruluk ve tevazuyla harmanlanması demektir. Ahilik kültürü, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin sosyal ve ekonomik yaşamında etkili olmuştur. Ahilik teşkilatını Kocaeli’nde birlik-beraberliğin ve refahın sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük etmektedir” açıklamasını yaptı.







“HİZMETE DÖNÜK YAPISI HALKIMIZIN DA TAKDİRİNİ KAZANMAKTADIR”

Esnaflığa başlayacak vatandaşlarımızın Ahilik geleneğiyle ticaret yolculuğuna güvenli ve istikrarlı adımlarla yürümesinin ülkemizin sağlam yapısına katkı sunduğunu da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ve yönetimine de nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Kocaeli’nin sağlık hizmetleri alanında yaşadığı gelişimi yakinen bildiğini söyleyen Büyükakın, “Hastanelerimizin güçlü ve hizmete dönük yapısı halkımızın da takdirini kazanmaktadır. Sizlere ve hastane çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.