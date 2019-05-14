banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

“Ahilik, doğruluk ve tevazuyla harmanlanmaktır”

Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kentimizdeki tüm ihtiyaç sahiplerine kol kanat germek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

'Ahilik, doğruluk ve tevazuyla harmanlanmaktır”

14 Mayıs 2019 Salı 14:44

banner419

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Ahilik Dernek Başkanı Mustafa Bozkurt ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ile yönetimlerini makamında konuk etti. Ramazan ayı ile birlikte İslam coğrafyasında yaşanan dramların azalmadığını tam tersine attığını dile getiren Başkan Büyükakın, “Suriye’de, Gazze’de, Yemen’de ve dünyanın birçok İslam beldelerinde yaşanan ağır dramlar karşısında milletimiz yine dualarını ve her türlü imkanını kardeşleriyle paylaşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kentimizdeki tüm ihtiyaç sahiplerine kol kanat germek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“DÜZENİN TESİS EDİLMESİNE ÖNCÜLÜK ETMEKTEDİR”

Esnaflarımızın karşılaştıkları sorunlara karşı sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çare arayacaklarını söyleyen Başkan Büyükakın, Ahilik anlayışının önemine de vurgu yaptı. 13. yüzyılda Anadolu’da temelleri atılan Ahilik değerinin, ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi toplumsal temelleri ilke edindiğini ifade eden Büyükakın, “Ahilik kültürü, esnaf ve sanatkarlarımızın olgun kişilik, doğruluk ve tevazuyla harmanlanması demektir. Ahilik kültürü, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin sosyal ve ekonomik yaşamında etkili olmuştur. Ahilik teşkilatını Kocaeli’nde birlik-beraberliğin ve refahın sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük etmektedir” açıklamasını yaptı.



“HİZMETE DÖNÜK YAPISI HALKIMIZIN DA TAKDİRİNİ KAZANMAKTADIR”

Esnaflığa başlayacak vatandaşlarımızın Ahilik geleneğiyle ticaret yolculuğuna güvenli ve istikrarlı adımlarla yürümesinin ülkemizin sağlam yapısına katkı sunduğunu da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ve yönetimine de nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Kocaeli’nin sağlık hizmetleri alanında yaşadığı gelişimi yakinen bildiğini söyleyen Büyükakın, “Hastanelerimizin güçlü ve hizmete dönük yapısı halkımızın da takdirini kazanmaktadır. Sizlere ve hastane çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TÜMSİAD'dan Geleneksel İftar Programı TÜMSİAD'dan Geleneksel İftar Programı
Zeytinoğlu Kocaeli Dış Ticaretini Değerlendirdi Zeytinoğlu Kocaeli Dış Ticaretini Değerlendirdi
Şayir, Muhtarlarla İlk Toplantısını Yaptı Şayir, Muhtarlarla İlk Toplantısını Yaptı
Başkan Hava Şehitlerini Andı Başkan Hava Şehitlerini Andı
Başkanlar İMH İftarına Konuk Oldu Başkanlar İMH İftarına Konuk Oldu
50 Memur İstifaya Hazırlanıyor! 50 Memur İstifaya Hazırlanıyor!
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

TÜMSİAD'dan Geleneksel İftar Programı
Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından Darıca Basın İlan Kurumu’nda...

Haberi Oku