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AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu keten hasadına katıldı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra ilçesinde deneme amaçlı ekimi yapılan ve olgunlaşmasının ardından hasadına başlanan keten hasadına yardım etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu keten hasadına katıldı

30 Haziran 2020 Salı 23:37

Kandıra bölgesinde keten ekiminin geliştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Deneme amaçlı ekimi yapılan keten tarlasının olgunlaşmasının ardından hasada başlandı.

AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ile Goncaaydın Mahallesi Saltıklar mevkisinde keten hasadını görmek üzere tarlaya gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, tarlada incelemelerde bulundu ve hasada yardım etti. 

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Katırcıoğlu, yeniden keten ekiminin Kandıra tarım sektörü için öneminden bahsetti.

Keten ekiminin 2 bin yıllık bir gelenek olduğunu ifade eden Katırcıoğlu, “Coğrafi işaretli Kandıra Bezi'nin ham maddesi ketenin, Kandıra topraklarında tekrar hayat bulması bölgemiz tarımı adına çok önemlidir. Keten başta yağı ve lifi ile sanayide ve tekstilde kullanılan, çok amaçlı bir ürün olup kaybolan değerlerimizdendir." diye konuştu.

Keten bitkisi, binlerce yıldır dokumada, Kandıra Bezi ve tekstil sanayisinde kullanılıyor.





AA
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