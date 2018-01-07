banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Akçakoca’nın gündemi Hünkar Çayırı!

Akçakoca Kültür Platformu Hünkar Çayırı’na destek toplantısı düzenledi.  Gazetemiz Kurucusu ve Devri alem Belgesel programı yapımcısı İsmail Kahraman’a Hünkar Çayırı ile ilgili konferans düzenleyen Platform, Fatih’in emanetine sahip çıkma mesajı verdi

Akçakoca'nın gündemi Hünkar Çayırı!

07 Ocak 2018 Pazar 16:16

Kocaeli merkezli faaliyet gösteren Akçakoca Kültür Platformu, Hünkar Çayırı’nı gündemine aldı. kültürel ve tarihi çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken oluşturdukları platformla Kocaeli’nin kültürel değerlerini yaşatmayı hedefleyen Platformun bu ayki buluşmasında gündem Hünkar Çayırı’nın satışı oldu. Gazetemiz Kurucusu ve Devri Alem belgesel Programı yapımcısı İsmail Kahraman’ı ağırlayarak, bu konuda konferans düzenleyen Akçakoca Platformu, Hünkar Çayırı’nın satılmasına tepki gösterdi.
HÜNKAR’A SAHİP ÇIKALIM
Platform adına konuşan Başkan Hasan Uzunhasan, Fatih Sultan Mehmet’in tarihimiz ve medeniyetimiz için önemli bir kişilik olduğunu ifade ederek bu satıştan vazgeçilmesini istedi. Hünkar Çayırı’nın taşıdığı anlam ve önem binaen değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Uzunhasan, bu konuda yapılacak her çalışmaya destek olacaklarını vurguladı. Yine platform üyelerinden Kocaeli Kent Konseyi eski Başkanı Dr. Halil İbrahim Kahraman da bu konuda Kocaeli’nin birlikte çalışma yapması gerektiğini dile getirdi.
KAHRAMAN KONFERANS VERDİ
Hünkar Çayırı ile ilgili konferans veren Gazetemiz Kurucusu ve Devri Alem belgesel Programı yapımcısı İsmail Kahraman, “Yüzlerce çok Uluslu sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği Gebze’de, Osman Hamdi Müzesi, Eskihisar Kalesi, Fatih Otağı, Anibal Tepe, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Ballıkayalar tabiat parkı gibi tarih ve kültür turizminde çok önemli marka değerleri var. Hünkar Çayırı; Fatih gibi dünyaca tanınan, İstanbul ve Pontus İmparatorluklarını yıkıp, Orta Çağ’ı kapatıp, yeni Çağ açan dünya çapında bir sultanın vefat ettiği yer. Burası, maalesef Rantçıların hedef tahtası. Gebze Hünkar Çayırı üzerinde büyük oyunlar oynandığını, buranın bir oldu bittiyle birilerine satılmaya çalışıldığını defalarca yazıp gündeme getiren bir Gazeteci ve belgeselci olarak her fırsatta Hünkar Çayırı’nın önemini ilgili ve yetkiliklere anlatmaya çalışıyorum.
DEĞERLERİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM
Gebze gerçekten her bakımdan önemli bir yer. Öncelikle işi, evi, Gebze’de olan, Gebze’de ki sanayi kuruluşlarından Milyonlar kazanan sanayiciler, Gebze Bölgesi’nin oylarıyla makam ve mevki sahibi olanlar Gebze’nin kıymet ve değerini, bilmeliler. Hünkar Çayırı ile ilgilenmezsek rantçılara kurban gidecektir. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da Kadro Sevinci Darıca'da Kadro Sevinci
Bilim deyince akla Kocaeli geliyor Bilim deyince akla Kocaeli geliyor
Halde 2018’in ilk duası yapıldı Halde 2018’in ilk duası yapıldı
“Kodlama ve Robotik Atölyesi“ açıldı “Kodlama ve Robotik Atölyesi“ açıldı
THK, Darıcalı muhtarlara tanıtıldı THK, Darıcalı muhtarlara tanıtıldı
AKP Gençlik Kolları'ndan ziyaret AKP Gençlik Kolları'ndan ziyaret
Yukarı Çık

banner334

banner330

Darıca'da Kadro Sevinci
KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolunu açan düzenlemenin...

Haberi Oku