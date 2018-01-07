Akçakoca’nın gündemi Hünkar Çayırı!

Kocaeli merkezli faaliyet gösteren Akçakoca Kültür Platformu, Hünkar Çayırı’nı gündemine aldı. kültürel ve tarihi çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken oluşturdukları platformla Kocaeli’nin kültürel değerlerini yaşatmayı hedefleyen Platformun bu ayki buluşmasında gündem Hünkar Çayırı’nın satışı oldu. Gazetemiz Kurucusu ve Devri Alem belgesel Programı yapımcısı İsmail Kahraman’ı ağırlayarak, bu konuda konferans düzenleyen Akçakoca Platformu, Hünkar Çayırı’nın satılmasına tepki gösterdi.

HÜNKAR’A SAHİP ÇIKALIM

Platform adına konuşan Başkan Hasan Uzunhasan, Fatih Sultan Mehmet’in tarihimiz ve medeniyetimiz için önemli bir kişilik olduğunu ifade ederek bu satıştan vazgeçilmesini istedi. Hünkar Çayırı’nın taşıdığı anlam ve önem binaen değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Uzunhasan, bu konuda yapılacak her çalışmaya destek olacaklarını vurguladı. Yine platform üyelerinden Kocaeli Kent Konseyi eski Başkanı Dr. Halil İbrahim Kahraman da bu konuda Kocaeli’nin birlikte çalışma yapması gerektiğini dile getirdi.

KAHRAMAN KONFERANS VERDİ

Hünkar Çayırı ile ilgili konferans veren Gazetemiz Kurucusu ve Devri Alem belgesel Programı yapımcısı İsmail Kahraman, “Yüzlerce çok Uluslu sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği Gebze’de, Osman Hamdi Müzesi, Eskihisar Kalesi, Fatih Otağı, Anibal Tepe, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Ballıkayalar tabiat parkı gibi tarih ve kültür turizminde çok önemli marka değerleri var. Hünkar Çayırı; Fatih gibi dünyaca tanınan, İstanbul ve Pontus İmparatorluklarını yıkıp, Orta Çağ’ı kapatıp, yeni Çağ açan dünya çapında bir sultanın vefat ettiği yer. Burası, maalesef Rantçıların hedef tahtası. Gebze Hünkar Çayırı üzerinde büyük oyunlar oynandığını, buranın bir oldu bittiyle birilerine satılmaya çalışıldığını defalarca yazıp gündeme getiren bir Gazeteci ve belgeselci olarak her fırsatta Hünkar Çayırı’nın önemini ilgili ve yetkiliklere anlatmaya çalışıyorum.

DEĞERLERİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM

Gebze gerçekten her bakımdan önemli bir yer. Öncelikle işi, evi, Gebze’de olan, Gebze’de ki sanayi kuruluşlarından Milyonlar kazanan sanayiciler, Gebze Bölgesi’nin oylarıyla makam ve mevki sahibi olanlar Gebze’nin kıymet ve değerini, bilmeliler. Hünkar Çayırı ile ilgilenmezsek rantçılara kurban gidecektir.