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Aksu Business Otel Dilovası’nda Kapılarını açıyor

Bölgemizin önde gelen köklü geridönüşüm firmalarından Akvarsan Ltd.Şti. ortakları Şenol AKSU ve Salih AKSU tarafından bölgemize kazandırılmıştır.

Aksu Business Otel Dilovası'nda Kapılarını açıyor

23 Haziran 2017 Cuma 10:23

5 yıldızlı butik otel konforunda planlanarak dekore edilen otelimiz 23 elit odaya sahiptir.
Otelimizin müdürlüğünü yıllardır turizm sektöründe bir çok büyük otelde yöneticilik yapmış olan Murat EBİNÇ yapmaktadır.

Bölgede kısa sürede adından BUSİNESS farkı ile söz ettirecek olan otelimizin müşteri kitlesini başta İmes Osb olmak üzere diğer Osb ler oluşturmaktadır.


The Boss Coffe 
Otelimize ait markamız olan The Boss Coffe ve The Boss Restaurant ; otelimizde konaklayan müşterilerimiz haricinde de kullanılabilmektedir.
Türk ve dünya mutfağından seçme lezzetler ile hem gözünüze hem damak tadınıza hitap etmeyi hedefliyoruz.
Nezih ve ferah The Boss mekanlarımızda sizleri ağırlamaktan onur duyarız.

Otel resim, lokasyon gibi bilgilere aşağıdaki web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

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