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Amerika`nın Parçalanma Sürecine Canlı Şahitlik Mi Yapıyoruz

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz..

Amerika`nın Parçalanma Sürecine Canlı Şahitlik Mi Yapıyoruz

14 Ocak 2021 Perşembe 11:17

Seçim Sonrası ABD`de Neler Oluyor .
Yıllardan beri dünyayı ve özellikle İslam coğrafyasında savaşlar çıkartan ülkeleri parçalayıp müslümanları terörist ilan eden Amerika son seçimlerle parçalanma sürecine girdiğine canlı şahitlik ediyoruz .
Amerika tarihi iç savaşlar işgaller kan ve göz yaşı ile dolu. ABD ; Kızılderili yerli halkı nasıl yok ettiği. Afrikalı müslümanları nasıl köleleştirdiği siyah zencileri insan yerine koymadığı islam ülkeleri ve müslümanlara yaptığı katliamlar insanlık ve ABD tarihine insanlık suçu ve kara leke olarak geçti
ABDde Son Yaşananlar
Başkanlık seçimi sonrası Amerika’da yaşananların sıradan olaylar olmadığını gelecek yıllarda daha iyi görüp anlayacağız .
Gazeteci ve belgeselci olarak Amerika’ya gidip araştırmalar yapan ve belgesel çekerken gördüklerim ve yaşadıklarım Amerika’nın insanları ve ülkeleri sömürerek ayakta kaldığına şahitlik yaptım .
Korona vebası salgını Amerika’nın ne kadar aciz ve güçsüz olduğunu da gösterdi .Görünmez mikrop korona Amerika’ya diz çökertti güç ve itibarını yok etti.
ABD`de Sonun Başlangıcı Başkanlık Seçimleri
Amerika’da seçim sonrası yaşananları kısaca hatırlayalım. ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC'de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler Kongre binasına girdi.
Kongre binası önündeki ilk polis bariyerlerini aşmayı başaran göstericiler, “ABD Trump'ı istiyoruz”, “Biz kazandık”, “Özgürlük” ve “Çalmayı bırakın” sloganları atarak, kongre binasına girdi.
Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongre binası çevresinde çıkan olayların ardından binanın kilit altına alındığı belirtildi. Protestocuların kongre binası kapılarına vurdukları bildirildi.olaylarda 6 kişi öldü yüzlerce kişi yaralandı bir çok gösterici göz altına alındı
ABD de başlayan isyan halen tüm ABD eyaletlerine yayıldı olaylar değişik şekilde devam ediyor .
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Trump Azil Edildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması için Demokratların yanı sıra 10 Cumhuriyetçi Kongre üyesi de lehte oy kullandı. Bu sonuçla Trump, hakkında iki kez azil kararı alınan ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump'ın azledilmesi yolunda karar çıktığını resmen duyurdu. Meclis 232'ye karşı 197 oyla Trump'ın 6 Ocak'taki olaylarda "isyana teşvik" rolü üstlendiğini kabul etti ve görevden alınması gerektiğine hükmetti.
Yıllardan beri dünyayi ateşe veren ABD ilk kez kendi gerçeği ile yüz yüze geldi ABD yüzünden zulme uğrayan müslümanların ahı yerde kalmadı
Bu makaleyi yazarken. İslam ülkelerini işgal eden ABD askerleri nin yerlerde sürünen ve beton üzerinde uyuyan perişan halini gösteren fotoğrafları dünya medyasın da boy boy yer alıyordu
ABD de yaşananlarla ilgili bir çok yazı kaleme aldım daha önce Gebze gazetesin de www.gebzegazeresi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yer alan makalemi sizlerle paylaşıyorum
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