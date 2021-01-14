Amerika`nın Parçalanma Sürecine Canlı Şahitlik Mi Yapıyoruz

Seçim Sonrası ABD`de Neler Oluyor .

Yıllardan beri dünyayı ve özellikle İslam coğrafyasında savaşlar çıkartan ülkeleri parçalayıp müslümanları terörist ilan eden Amerika son seçimlerle parçalanma sürecine girdiğine canlı şahitlik ediyoruz .