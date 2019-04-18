Atalay Şahinoğlu’nu Kaybettik!

Bir dönem İstanbul Ticaret Odası Başkan vekilliği de yapmış olan Şahinoğlu, Ümraniye’nin tepesinde yer alan Trabzonpark’ın kurucusu, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratlar Derneği TİAB’ın da kurucusu onursal başkanlığını yürütüyordu. Merhum iş insanı, Hereke’de ki Nuh Çimento’da görev yaptığı dönemde bölgemizi bir çok okul, hastane ve sağlık ocağı kazandırmıştı. Şahinoğlu evli ve 2 çocuk babasıydı. Merhum Atalay Şahinoğlu'nun cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Altunizade İlahiyat Fakültesi Cami'nden kaldırılacak. Merhum sanayicimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.



ATALAY ŞAHİNOĞLU KİMDİR?



1939’da Trabzon’da doğdu. 1957’de İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. İ. Ü. İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yurt dışında İngilizce lisan eğitimi gördü. Koç Holding’e ait Bozkurt Mensucat ve Mazet Grubu’nda uzun yıllar üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Hayatının büyük bölümü tekstil piyasasında geçti. 1984’te İTO Meclis Üyeliğine, 1990’da Yön. Kur. Başkanlığı’na seçildi. 1995’te yapılan seçimler sonrası İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini üstlendi. Halen Toprak Holding İcra Kurulu Başkanı ve Genel Koordinatörlüğü, (ASCAME) Akdeniz Ticaret Sanayi Odaları Birliği’nde Yönetim Kurulu ve Muhasip üyeliği, SS İstanbul Tekstil İmalat ve Satıcıları İşyeri Yapı Kooperatifi (İSTEK) Başkanlığını yürütmektedir. Çeşitli sosyal ve sportif amaçlı derneklere ve kulüplere üye bulunan Şahinoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.