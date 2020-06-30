Ay Işığında Sinema Akşamları Başlıyor

30 Haziran 2020 Salı 10:53
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tarihi Eskihisar Kalesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükgöz, Eskihisar Kalesi’ndeki Ay Işığında Sinema Akşamlarının temmuzun ikinci haftasında başlayacağı müjdesini Gebzeli hemşerileriyle paylaştı. Gebzelilerin severek iştirak ettiği Ay Işığında Sinema Akşamları’nın yine tarihi Eskihisar Kalesinde başlayacağını açıklayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye ekiplerinin hazırlık çalışmalarını denetledi. Kaledeki hazırlıkların hızla tamamlandığını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebzelilerin hatıralarında yer alan bu tarihi mekanı yeniden hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu tarihi mekanda başta Ay Işığında Sinema akşamları olmak üzere bir çok sosyal kültürel faaliyeti değerli hemşerilerimizin katılımlarıyla icra edeceğiz inşallah. Gebzeli tüm hemşerilerimizi etkinliklere katılmaya davet ediyorum” dedi.
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