Ay Işığında Sinema Akşamları Başlıyor Tarihi Eskihisar Kalesi’nde incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ay Işığında Sinema akşamları ve diğer kültürel etkinliklerin tarihi mekanda gerçekleştirileceği müjdesini verdi

30 Haziran 2020 Salı 10:53