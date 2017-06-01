Aydınlar Ocağı Kongresi ve İpek yolu konferansı

İSMAİL KAHRAMAN/ MAKALE







İftar ve sahur sofraları hem manevi dünyamızı rahatlatırken aylarca göremediğimiz dostlarla da görüşüp sohbet etme imkanına sahip oluyoruz. Bir çok iftar ve konferans davetleri alıyorum. Bu yıl davetli olarak ilk iftarımızı Kocaeli Aydınlar Ocağı’nda açmak nasip oldu. 31 yıl önce 1986 yılında Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın kuruluşunu dün gibi hatırlıyorum. Açılış toplantısına Merhum Ahmet Kabaklı, Agah Oktay Güner, dönemin valisi Merhum İhsan Dede ve yüzlerce kişi katılarak İzmit’te toplanmıştı. Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın o günden beri üyesiyim. Nice dostlar geldi geçti. Kocaeli kültürüne hizmet eden bir çok üyemiz oldu. Aydınlar Ocağı’nın ilk Başkanı merhum Nihat Gürer’i ebediyete uğurladık. Kocaeli’de tarih ve kültür adına çok önemli hizmetler yapan Aydınlar Ocağı’nın Genel kurluna katılarak Sakarya Meydan Muharebesi Belgesel çekimlerimle ilgili bilgiler verdim. Sakarya meydan Muharebesinin zaferler tarihimizde ki yerini dilimizin döndüğü kadar Aydınlar Ocağı üyelerine anlatmaya çalıştık. Aydınlar Ocağı başkanı Ruhittin Sönmez, Aydınlar Ocağı olarak Sakarya Meydan Muharebesinin yapıldığı alanlara, üyeleriyle birlikte kültür gezisi düzenleme kararı aldılar. Eylül ayında böyle bir gezinin organize edilmesini de Aydınlar ocağı ile beraber yapmış olacağız.



17.OLAĞAN KONGRE HABERİ

Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın 17. Olağan Genel Kurulu Otel Asya’da gerçekleştirildi. Faaliyet ve Denetim Kurulu raporları oy birliğiyle genel kuruldan geçti. Mevcut başkan Ruhittin Sönmez’in tek aday olduğu genel kurulda yeniden başkan seçildi.

Divan Başkanlığını Ahsen Okyar, katipliklerini de Mustafa Görgün ve Osman Ölçer’in yaptığı Genel Kurulda konuşan Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Ruhittin Sönmez, "Kocaeli Aydınlar Ocağı kuruluşundan bugüne geçen 32 yılda, yurt dışından veya yurt içinden hiç kimseden ve hiç bir kurumdan yardım ve emir almayan yüzde yüz yerli ve milli bir kuruluş oldu. Derneğimiz, üyelerimiz ve gönül dostlarımızın sayesinde Kocaeli’nin en saygın STK’larından biri olmaya devam ediyor. Bizi bu günlere getiren tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla üçüncü kez bu göreve talibiz. Bu güvene layık olmaya çalışacağız" dedi. Toplantıya katılanlar Otel Asya'da birlikte iftar açtı.

Tek liste ile gidilen Genel Kurulda üç yıl görev yapmak üzere seçilenler:

Yönetim Kurulu

Ruhittin Sönmez, Cemal Barış, Hikmet Baltacı, İdris Türkten, Dr. Mithat Bora Bulut, Mustafa Görgün, Naci Kara.





İlim ve İstişare Kurulu





Ahsen Okyar, Erdal Baykara, İbrahim Gencer, İsmail Kahraman, Musa Ordu, Nihal Gürer Özgirgin, Orhan Çakar, Osman Ölçer, Ömer Erdal, Süleyman Pekin, Dr. Yüksel Korkmaz.

İSTANBUL’DA İPEK YOLU KONFERANSI

İstanbul Sultanahmet Meslek Lisesinde tarihi ipek yolunun Türk- İslam kültürüne katkısı konulu konferans verip, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdik. Türkçe konuşan ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından kurulan Türk konseyinin daveti ile dört ülkede yaptığımız araştırma gezisi ve belgesel çekimi ile ilgili bilgiler verip öğrencilerin sorularını cevaplandırdım.

Sultan Ahmet Meslek Lisesi binası Fatih tarafından kılıçhane binası olarak yapılmış, 160 yıl önce Mithatpaşa tarafından Osmanlı'da ilk meslek lisesi olarak açılan okul olmuştu