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"BAHAR KALKANI HAREKATINA TAM DESTEK"

Türk Dünyası ve Anadolu Medya Federasyonları, yayınladıkları ortak bir bildiri ile BAHAR KALKANI HAREKATl'na tam destek açıklaması yaptı.

02 Mart 2020 Pazartesi 19:02

Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF), İnternet medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF), Dijital Medya Federasyonu (DİMEF) ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Genel Başkanları tarafından yapılan ortak destek açıklamasında, Rusya Destekli rejim güçlerinin hain saldırısı kınandı, saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifa, Aziz Milletimize de başsağlığı dileklerinde bulunuldu. 
TİMEF adına Genel Başkan Şakir Gürel, İMEF adına Genel Başkan Süleyman Basa, DİMEF adına Genel Başkan Bahtiyar Kahveci ve TDGF adına Genel Başkan Menderes Demir'in imzaları ile yayınlanan ortak destek bildirisinde şu görüşlere yer verildi; 
"Rusya, İran ve Türkiye arasında imzalanan Soçi Mutabakatına, Türkiye ve Suriye arasında imzalanan Adana Sözleşmesine rağmen, Rusya destekli rejim güçlerinin hain saldırısı, Türkiye'nin sınırlarımız ötesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatlarının ne denli doğru ve isabetli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Son saldırıda kahraman 33 Mehmetçiğimizin Şehit düşmesinden sonra başlatılan BAHAR KALKANI HAREKATl'na da, Türk Dünyası Gazetecileri ve Anadolu Medyası olarak desteğimiz tamdır. Türkiye'nin yedi bölgesinde ve Türk Dünyasında binbeşyüzün üzerinde gazeteci üyelerimiz ve diğer tüm sağduyulu vatansever gazeteci meslektaşlarımızla Devletimizin, Milletimizin ve kahraman Ordumuzun yanındayız. Türkiye, sınırlarımızda bir terör devleti kurulmaması, şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için Suriye topraklarında yeni bir operasyon gerçekleştirmektedir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları neyse, nasıl yapılmışsa, milletçe nasıl gerekli görülüp takdir gördüyse, Bahar Kalkanı Harekatı'nın da aynı şekilde başarı ile sonuçlanacağına inancımız tamdır. Allah Ordumuzu muzaffer kılsın." 
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