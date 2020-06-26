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Bakan Kurum izmit körfezini denetledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesinin deniz denetim ve kontrol uçağı ile İzmit Körfezi'ni havadan denetledi.

Bakan Kurum izmit körfezini denetledi

26 Haziran 2020 Cuma 15:40

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara'da gemi ve tesislerin denetlenmesi) Burada (Kocaeli) belediyemiz eliyle denetimimizi yürütüyoruz. Gemilerimizin bıraktığı atıklardan sintinelere yine adalardaki kirliliklere bölgedeki tesislerin hem hava hem de deniz kirliliğine ilişkin denetimlerini yapıyoruz. Bu çerçevede geçen yıl 13 milyon lira cezai işlem uyguladık. Yapacağımız çalışmayla bu bölgeyi büyüteceğiz ve tüm Marmara Bölgesi'nde denizimizde kirletme unsuru ne varsa bu unsurlara gerekli cezai işlemi havadan yapabilecek uçağımızla birlikte belediyemizle bu ortak çalışmayı yürüteceğiz. Bu çerçevede denizlerimizi ve kıyılarımızı da temiz tutacak adımlar atacağız."




AA
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