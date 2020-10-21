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Balkonda Otururken Başına Kurşun İsabet Etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinin balkonunda otururken, sokakta çıkan silahlı kavga nedeniyle başından isabet alan kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Balkonda Otururken Başına Kurşun İsabet Etti

21 Ekim 2020 Çarşamba 09:27

 Kocaeli'de balkonda otururken başına kurşun isabet eden kişi ağır yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinin balkonunda otururken, sokakta çıkan silahlı kavga nedeniyle başından isabet alan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Osman Mahallesi Billur sokakta iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavga sırasında tüfekle ateş edilmesi üzerine evinin balkonunda oturan Taner Ç. başından yaralandı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Taner Ç. Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



AA
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