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Ballıkayalar'da kayalıklardan düşerek yaralanan kadın kurtarıldı

Gebze'de bulunan Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan kadın kurtarıldı.

Ballıkayalar'da kayalıklardan düşerek yaralanan kadın kurtarıldı

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:36

Türkiye'nin en güzel yürüyüş rotalarından biri olarak gösterilen 1,5 kilometre uzunluğundaki kanyona gelen Sultan Açıkgöz'ün (37) kayalıklardan düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ambulans ekibi, yaralı Açıkgöz'e ilk müdahaleyi yaparak sedyeye aldı. 

Kayalıkların karadan geçit vermediği yerlerde sedyeye bağlı yaralı Açıkgöz, göletlerden ip bağlantılarıyla omuzlarda geçirildi. 

Ekipler, kayalıklar ve göletlerden oluşan zorlu parkurdan yaralıyı, çevredeki vatandaşların da yardımıyla ambulansa ulaştırdı. 

Hastaneye kaldırılan Açıkgöz'ün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaz aylarında yoğun ilgi gören kanyona dağ koşullarına uygun donanım ve bilgiyle gidilmesi gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



AA
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