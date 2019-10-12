Barış Pınarı Harekatı aleyhine manipülasyon çabası

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, Anadolu Ajansının (AA) Halep'te çekilmiş fotoğrafını harekat sırasında görüntülenmiş gibi paylaşarak bu yönde algı oluşturmaya çalıştı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları sürüyor.



Terör örgütü yanlısı hesapların, "Kürtler Trump'ın ihanetine uğradı" başlıklı bir etiketle paylaşarak manipüle etmeye çalıştığı, dört bebek cesedinin yer aldığı acı karenin Esed rejiminin Halep'e düzenlediği hava saldırıları sırasında, Eylül 2016'da çekildiği anlaşıldı.



Suriye'nin Doğu Guta kentinde Esed rejiminin hava saldırısında Eylül 2014'te yaralanmış çocukların yer aldığı bir görüntüyü sosyal medyada paylaşan terör örgütü yanlıları, amaçları doğrultusunda algı oluşturmaya çalıştı.

Dezenformasyon yapan sosyal medya hesaplarından yayımlanan, bir çocuğun cesedini taşıyan annenin yer aldığı görüntünün Suriye'nin Halep kentinde Ağustos 2012'de Esed rejiminin hava saldırısı sonrasında çekildiği ortaya çıktı.

AA