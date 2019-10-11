Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saatinde 342 terörist etkisiz hale getirildi, 13 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

11 Ekim 2019 Cuma 17:19