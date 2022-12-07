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Başiskele Atatürk Caddesi Asfaltlandı

Büyükşehir, Başiskele Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi’nde asfaltlamayı tamamladı. 375 m’lik kısımda dekoratif aydınlatma çalışması yapıldı

Başiskele Atatürk Caddesi Asfaltlandı

07 Aralık 2022 Çarşamba 11:28


 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi’ni ilçenin prestij caddelerinden biri haline getiriyor. 1000 metre uzunluktaki caddenin 700 metrelik kısmında pmt ve binder asfalt serildi. Caddenin kalan 375 metrelik kısmında da 750 ton asfalt serimi yapıldı. Caddede baca yükseltmeleri yapılarak yol çizgileri çekilecek.

 

ELEKTRİK HATLARI YER ALTINA ALINDI

Caddenin D-100 Karayoluna bağlanan son 375 metresinde elektrik kabloları yer altına alınarak, orta refüjde dekoratif aydınlatma direk montajı yapıldı ve asfaltlandı. Atatürk Caddesi, Başiskele’nin prestij caddelerinden biri oldu.

 

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

Dekoratif aydınlatma direkleriyle yenilenen ve asfaltlanarak Başiskele ilçesinin prestij caddelerinden birisine dönüştürülen Atatürk Caddesi’nin 1. etabında tamamlanan kısımlarda yol çizgileri de çekilerek trafik düzenli hale getirildi.




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