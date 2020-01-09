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Başkan Bıyık’tan 10 Ocak mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak gazeteciler gününü kutladı.

Başkan Bıyık'tan 10 Ocak mesajı

09 Ocak 2020 Perşembe 15:36

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir mesaj yayınlayarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Basın mensuplarının zor bir görev üstlendiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.

Demokrasimizin temel yapı taşlarından olan gazetecilerimiz, fedakârca kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekte, olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktararak, vatandaşlarımızın en doğal hakları olan, zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiyi sağlamaktadırlar.

Darıca’mızda ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında toplumu bilgilendiren, şehrimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde etkin bir rol üstlenen yerel basınımız da özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına ve demokrasi kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacaktır.

Bu zor görevi tarafsız, objektif ve basın ahlâk kurallarına bağlı bir şekilde yerine getiren ulusal ve yerel basınımızın değerli mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü bir kez daha tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

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