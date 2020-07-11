Başkan Büyükakın, Çerkeşli köyünü ziyaret etti

“ESER SİYASETİYLE İŞLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”
Kocaeli’nin tamamında ve Dilovası ilçesinde hayata geçirilen tüm hizmetlerde AK Parti teşkilatlarının da büyük emeği olduğunu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada dile getiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin her köşesinde İl Başkanımız Mehmet Ellibeş ile birlikte vatandaşlarımızın yanındayız. Sorunlarına çözüm bulmak, hizmetlerimize yön vermek için büyük gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle, kentimizi nakış nakış eser siyasetiyle işlemeye devam ediyoruz” ifadelerini sarf etti. Çerkeşli Muhtarı Aytaç Erdem’in de hazır bulunduğu ziyarette, köyün ihtiyaç ve taleplerine dönük bilgi alan Başkan Büyükakın’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterleri Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay’da eşlik etti.
VATANDAŞLARIMIZDA OLUŞTURDUĞU MUTLULUĞU GÖREBİLİYORUZ
Köy Meydanında çınar ağacının gölgesinde Çerkeşlilerle yakından ilgilenen ve vatandaşların tüm sorularına cevap veren Başkan Büyükakın, “Halkımızın huzuru ve daha yaşanabilir bir şehir tek amacımız. Hedefimize ulaşmada gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti. Kömürcüler OSB’nin taşınması sürecinde ortaya koyduğu gayret içinde Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Çerkeşlilere, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum bu konuyu her daim yakından takip etti. Çok şükür bu konuda çok önemli bir aşama kaydedildi. Kömürcüler OSB taşınacak olmasının vatandaşlarımızda oluşturduğu mutluluğu görebiliyoruz” şeklinde konuştu. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.
AA