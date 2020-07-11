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Başkan Büyükakın, Çerkeşli köyünü ziyaret etti

Kömürcüler OSB’nin taşınması başta olmak üzere ortaya konan tüm hizmetler için Dilovası ilçesi Çerkeşli köyü sakinleri, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Başkan Büyükakın, Çerkeşli köyünü ziyaret etti

11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:06

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte Dilovası ilçesinin yüzlerce yıllık tarihiyle öne çıkan Çerkeşli köyünü ziyaret etti. Köyün meydanına yürüyerek gelen ve Çerkeşililer tarafından karşılanan Başkan Büyükakın ve İl Başkanı Ellibeş çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet etti. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ile teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, Çerkeşli sakinleri kendileriyle buluşması nedeniyle Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Birliktelikte Kocaeli’nin tamamına çok önemli hizmetler yaptıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Hayatın içerisinde yeni çıkan tüm eksiklikleri de gidermek için ekibimizle yoğun biçimde çalışıyoruz. Halkımızın hizmetkârı olarak bu yolda durmadan, azimle, fedakârlıkla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

“ESER SİYASETİYLE İŞLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Kocaeli’nin tamamında ve Dilovası ilçesinde hayata geçirilen tüm hizmetlerde AK Parti teşkilatlarının da büyük emeği olduğunu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada dile getiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin her köşesinde İl Başkanımız Mehmet Ellibeş ile birlikte vatandaşlarımızın yanındayız. Sorunlarına çözüm bulmak, hizmetlerimize yön vermek için büyük gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle, kentimizi nakış nakış eser siyasetiyle işlemeye devam ediyoruz” ifadelerini sarf etti. Çerkeşli Muhtarı Aytaç Erdem’in de hazır bulunduğu ziyarette, köyün ihtiyaç ve taleplerine dönük bilgi alan Başkan Büyükakın’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterleri Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay’da eşlik etti.

 

VATANDAŞLARIMIZDA OLUŞTURDUĞU MUTLULUĞU GÖREBİLİYORUZ

Köy Meydanında çınar ağacının gölgesinde Çerkeşlilerle yakından ilgilenen ve vatandaşların tüm sorularına cevap veren Başkan Büyükakın, “Halkımızın huzuru ve daha yaşanabilir bir şehir tek amacımız. Hedefimize ulaşmada gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti. Kömürcüler OSB’nin taşınması sürecinde ortaya koyduğu gayret içinde Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Çerkeşlilere, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum bu konuyu her daim yakından takip etti. Çok şükür bu konuda çok önemli bir aşama kaydedildi. Kömürcüler OSB taşınacak olmasının vatandaşlarımızda oluşturduğu mutluluğu görebiliyoruz” şeklinde konuştu. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.



AA
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