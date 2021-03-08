Başkan Büyükakın; ‘’Kadına karşı şiddetle mücadelemiz sürecek’’

Başkan Büyükakın, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımızın her maddesinin hayata geçeceğini ifade ettiği İnsan Hakları Eylem Planı’nda özellikle kadına yönelik şiddete karşı alınacak önlemlerle ilgili çalışmaların, kadınlarımızın daha güvenli ve daha mutlu bir hayat sürmesini sağlayacağına gönülden inanıyorum’’ dedi.

Başkan Büyükakın, ‘’Aile içi şiddet ve kadına karşı oluşan her türlü şiddet çağımızın en önemli sorunlarından birisidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, ‘tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşana kadar’ bizim de kadına karşı şiddetle mücadelemiz devam edecektir. Bu toplumsal bir yaradır. Bu yarayı sarmak ve kalıcı bir şekilde tedavi etmek hepimizin vazifesidir. Bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve toplumun tüm kesimleriyle işbirliği halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın, ‘’Neşet Ertaş ustanın dediği gibi ’Kadın insandır, biz insanoğlu…’ Kadınlarımız ülkemizin ve şehrimizin geleceği için çok önemli ve değerli bir potansiyel güçtür. Kocaeli’nde kadınlar ne kadar güçlüyse iş hayatı o kadar güçlüdür, kadın ne kadar mutlu ve huzurluysa ailelerimiz de o kadar mutludur. Kadınlarımız, kızlarımız mutlaka okumalıdır; üretime doğrudan katkı sağlamalıdır. Bu şehrimiz ve ülkemiz için çok değerli bir hazinedir. Kadınlarımızın ekonomik yaşama katılımlarını desteklemek ve teşvik etmek hepimizin görevidir’’ açıklamasını yaptı.

Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; ‘’Kadın dostu şehir Kocaeli’de kadınlarımız hayata aktif olarak katılıyor, üretiyor, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Hedefimiz Kocaeli’de aile yaşamından iş dünyasına, sanayiden ticarete kadar çok değerli emekleri bulunan kadınlarımızın yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehir inşa etmek. Eğer kadın mutluysa Kocaeli mutludur, Türkiye mutludur. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir kez daha tebrik ediyor, evlerinde huzur ve mutluluk, iş yaşamlarında başarılar diliyorum.’’





