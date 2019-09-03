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Başkan Büyükakın Zabıta Haftasını Kutladı

Zabıta Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zaman mefhumu olmadan özveri ile hemşehrilerimizin huzurlu bir şehirde yaşaması için çalışan zabıtalarımızı kutluyorum dedi.

Başkan Büyükakın Zabıta Haftasını Kutladı

03 Eylül 2019 Salı 10:18

Belediye hizmetlerinin en önemlilerinden olan ve kent sakinlerinin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamasını temin eden zabıta teşkilâtının kuruluşunun 193’üncü yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zabıta personelinin haftasını kutladı. Başkan Büyükakın mesajında, “Büyükşehir Belediyemizin en önemli birimlerinden olan zabıtamız, gece, gündüz demeden günün 24 saati Kocaeli’miz için önemli görevleri yerine getiriyorlar. Mesai gözetmeksizin çalışan arkadaşlarımızın, 193 yıllık bu büyük teşkilatın, Zabıta Haftası’nı kutluyor, tüm zabıta personelimizin çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.

Başkan Büyükakın, 1826 yılından itibaren vatandaşların huzurunu sağlayan, verilen görevleri fedakârca yerine getiren zabıtanın, yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olduğunu söyledi.

Başkan Büyükakın şunları ifade etti: Her biriniz, belediyemizin güler yüzü ve yönetimimizin gücünün temsilcilerisiniz. Yaptığınız iş, her an dikkat ve çözümler gerektiren önemli bir vazife. Hemşehrilerimizin gıda güvenliği, çevre güvenliği ve ulaşım güvenliği gibi pek çok sorumluluklarınız var.

Doğrudan insanlarla çalışıyorsunuz. Her gün yüzlerce kişiyle yüz yüzesiniz. Bu önemli görevleri ifa ederken, her zaman sizlerin yanındayız. İnsanımızın daha mutlu ve güvenli bir Kocaeli’nde yaşaması için büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Çünkü bizim işimiz insanımıza en iyi hizmeti sunmak, hemşehrilerimizin mutlu bir kentte yaşamışını temin etmektir. Bu da karşılıklı iletişim ve güvene dayanır. Artık dünyamız yüksek performans gerektiren, hızla değişen ve tümüyle küçülen bir kent haline dönüştü. Bu yeni dünyada kurumsal ya da kişisel olarak var olabilmek, ancak ve ancak nitelikli ve pozitif düşünen insanlarla mümkün. Olumsuzlukları fırsata dönüştürebilen, hayata güler yüzle bakabilen insanlar ancak başarılı olabilmekte. Biz de kurum olarak başarılıyız ve bunu daha da artırmak istiyoruz. Ve başarının sırrını da biliyoruz…

Başarının yolu, insana yatırım yapmaktan geçiyor. Siz zabıtalarımız da, belediyelerimizin ele ayağa bürünmüş temsilcilerisiniz. Aynen bir bedenin farklı ama hepsi de aynı oranda önemli azaları gibiyiz… Her birimizin varlığı, olmazsa olmaz. Bu nedenle Kocaeli’nin her birinize ayrı ayrı ihtiyacı var. Bugün bütün Türkiye’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışan, üreten ve başaran belediye olarak biliniyor. İnanıyorum ki çalışmalarınızla ve adaletli tutumunuzla kent insanımızın yaşamaktan gurur duyduğu mutlu bir Kocaeli’ni en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Zabıta haftanız kutlu olsun…

 

 

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