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Başkan Büyükakın’ın talimatıyla;

Özel sağlık kuruluşlarında çalışanların da ulaşımı ücretsiz oldu

Başkan Büyükakın'ın talimatıyla;

24 Mart 2020 Salı 13:36

 Toplum sağlığı için fedakârca ve özverili bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmayan Başkan Doç. Dr. Büyükakın geçtiğimiz günlerde, devlet kurumlarında çalışan sağlık personellerinin Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını belirtmişti. Başkan Büyükakın, bu kez de özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanlara ulaşımı ücretsiz yaptı. Bugün sabah yürürlüğe geçen uygulamada özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanlar, Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsleri, deniz ulaşımını ve tramvayı ücretsiz kullanabilecek.

 

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