Başkan Büyükgöz Başkent’te

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Partinin 18. Kuruluş yıldönümü için Ankara’ya gitti.

Parti Genel Merkezindeki 18. kuruluş yıldönümü programı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde düzenleniyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Milletvekilleri Emine Macit Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker ve il yöneticileriyle birlikte kuruluş yıldönümü programına katılan Başkan Büyükgöz sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde 18. yaşımızı kutlayacağımız program için Kocaeli AK ailemizle Ankara’dayız” notuyla paylaşımda bulundu.