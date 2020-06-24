Başkan Büyükgöz, “Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Proje Müellifleri ve Yapı Denetim Kuruluşları ile 2. Geleneksel İstişare Toplantısında bir araya geldi. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Burkut, Gebze Mimarlar Odası Başkanı Cenk Elgin, Gebze İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Kadı, birim müdürleri ve temsilciler katıldı.

İŞİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMALIYIZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmasında, “İşimizi birlik ve beraberlik içerisinde en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Hepimizin ortak amacı Gebze’miz için ve Gebzeliler için en iyisini yapmak kentimize hizmet etmek olmalı. Hepinizden bu hassasiyeti göstermenizi bekliyorum. Yaptığınız işin karşılığı ne olursa olsun en iyisini yapmalıyız. Sizlerin de bizlerden bir isteğiniz talebiniz olursa yardımcı olmaktan kaçınmayız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah Yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’ün konuşmasının ardından Gebze Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Muharrem Baltacıoğlu katılımcılara Gebze Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili sunum gerçekleştirdi.