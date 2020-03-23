Başkan Büyükgöz Duyurdu:

Hizmet Hattı: 0 262 606 04 70

Başkan Büyükgöz, 65 yaş ve üstündeki Gebzeli hemşerilerine mesajında, “Sizleri virüs salgınından korumak amacıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında, ihtiyaçlarınızın evlerinize getirilmesi için 0 262 606 04 70 numaralı telefon hattını hizmetinize sunduk” dedi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den 65 yaş ve üstü Gebzeli hemşerilerine mesaj var. Başkan Büyükgöz, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “65 Yaş Üstü Kıymetli Hemşerilerim; Sizleri virüs salgınından korumak amacıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ihtiyaçlarınızın evlerinize getirilmesi için 0 262 606 04 70 numaralı telefon hattını hizmetinize sunduk. Gıda, ilaç ve diğer hayati ihtiyaçlarınızı bu numaradan isteyin, görevli kardeşlerimiz kapınıza getirsin. Biz, sizler için görevimizin başında ve sizlerin emrindeyiz. Sizler de lütfen evlerinizde olun, sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.