banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz Vali Aksoy’a konuk oldu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz Vali Aksoy'a konuk oldu

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:26

Başkan Büyükgöz, Gebze kent meydanı kompleksi içerisinde bulunan valilik makamına, biz dizi program ve ziyaret için gelen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u karşıladı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a makamında konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçedeki belediye hizmetleri ve projelere ilişkin bilgi verdi. Başkan Büyükgöz’ün Vali Aksoy’u ziyareti, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.  üse

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir, Vatandaşı ve Pazarcıyı Sevindirdi Başkan Şayir, Vatandaşı ve Pazarcıyı Sevindirdi
Tuzla - Çayırova ulaşımı nefes alıcak Tuzla - Çayırova ulaşımı nefes alıcak
Kurban satış yerleri ilaçlanıyor Kurban satış yerleri ilaçlanıyor
Gebze'de otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı Gebze'de otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
Büyükakın, Gebze'de vatandaşların taleplerini dinledi Büyükakın, Gebze'de vatandaşların taleplerini...
Başkan Büyükakın, metro çalışmalarını yakından takip ediyor Başkan Büyükakın, metro çalışmalarını yakından...
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Başkan Şayir, Vatandaşı ve Pazarcıyı Sevindirdi
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün Köseler Mahallesi’nde açılan semt pazarını ziyaret...

Haberi Oku