Başkan Büyükgöz Vali Aksoy’a konuk oldu

Başkan Büyükgöz, Gebze kent meydanı kompleksi içerisinde bulunan valilik makamına, biz dizi program ve ziyaret için gelen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u karşıladı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a makamında konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçedeki belediye hizmetleri ve projelere ilişkin bilgi verdi. Başkan Büyükgöz’ün Vali Aksoy’u ziyareti, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. üse