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BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN ESKİ ADLİYEDE İNCELEME TURU

Tadilat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği eski adliye binasında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu merkez gençlerin, kadınların ve çocukların olacak. Burada Gebze’mizin kültür-sanat hayatının nabzı atacak” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN ESKİ ADLİYEDE İNCELEME TURU

27 Şubat 2021 Cumartesi 19:39

Başkan Büyükgöz, eski adliye binasında incelemelerde bulundu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleriyle belediyeye devri sağlanan ilçe merkezindeki eski adliye binasında onarım ve yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tadilat çalışmalarının ardından Gebzeli gençler başta olmak üzere, kadın ve çocuklara hizmet verecek bir merkez haline gelecek olan eski adliye binasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Tamir tadilat işlerini kontrol için eski adliye binasındayız.

YAZ SEZONUNA YETİŞECEK

İnşallah haziran ayı gibi binamızdaki çalışmalar tamamlanacak. Başta kültürel faaliyetlerin yanı sıra GESMEK faaliyetlerinin yoğunlaşacağı bir merkez olarak hizmet verecek. Bu merkez gençlerin, kadınların ve çocukların olacak. Yaz sezonunda burayı insanımızla buluşturacağız inşallah. Burada Gebze’mizin kültür-sanat hayatının nabzı atacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


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