banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’den Glutensiz Yaşam Derneğine Destek

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Glutensiz Yaşam Derneğini ziyaret ederek, glutensiz gıda kolisi yardımında bulundu.

Başkan Büyükgöz'den Glutensiz Yaşam Derneğine Destek

14 Ocak 2021 Perşembe 15:59

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Glutensiz Yaşam Derneğini ziyaret ederek, glutensiz gıda kolisi yardımında bulundu.  Dernekte hastalarla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hastalarla sohbet ederek, Gebze Belediyesi olarak ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

HASTALARIMIZA ŞİFALAR DİLİYORUM

Başkan Büyükgöz,” Özellikle bu dönemde hastalıkların yaşayanların hayatlarını nasıl olumsuz yönde etkilediğini bir kez daha görmüş olduk. Çölyak hastalarımız da maalesef birçok tahıl ürününde bulunan glutene karşı bünyeleri aşırı hassas. Bu sebeple özel bir beslenme gerekiyor. Gebze Belediyesi olarak bu hastalarımız için derneğimize gıda kolisi yardımında bulunduk. Ayrıca derneğimizin bizden bir değirmen talebi oldu, onu da en kısa sürede kendilerine sağlamış olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’E TEŞEKKÜR

Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Akbulut yaptığı açıklamasında” Gebze Belediye Başkanımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizlere derneğimize çok yardımcı oldular. Ben tüm hastalarımız adına bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. 











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Gebze Barınma Merkezi’nde Virüs Salgınına Karşı Eğitim Gebze Barınma Merkezi’nde Virüs Salgınına Karşı...
Çiftçi Birim Müdürleriyle Değerlendirme Yaptı Çiftçi Birim Müdürleriyle Değerlendirme Yaptı
Darıca Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır Darıca Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır
Özel Gebze Cerrahi Tıp Merkezi Açıldı Özel Gebze Cerrahi Tıp Merkezi Açıldı
Büyükşehir, 2020 Yılında Önemli Ulaşım Projelerini Hayata Geçirdi Büyükşehir, 2020 Yılında Önemli Ulaşım Projelerini...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

CUMA HUTBESİ
Diyanet işleri başkanlığının 15.01.2021 tarihindeki cuma sohbet konusu MİRAS: HER HAK SAHİBİNE HAKKINI...

Haberi Oku