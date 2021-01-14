Başkan Büyükgöz’den Glutensiz Yaşam Derneğine Destek





Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Glutensiz Yaşam Derneğini ziyaret ederek, glutensiz gıda kolisi yardımında bulundu. Dernekte hastalarla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hastalarla sohbet ederek, Gebze Belediyesi olarak ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

HASTALARIMIZA ŞİFALAR DİLİYORUM

Başkan Büyükgöz,” Özellikle bu dönemde hastalıkların yaşayanların hayatlarını nasıl olumsuz yönde etkilediğini bir kez daha görmüş olduk. Çölyak hastalarımız da maalesef birçok tahıl ürününde bulunan glutene karşı bünyeleri aşırı hassas. Bu sebeple özel bir beslenme gerekiyor. Gebze Belediyesi olarak bu hastalarımız için derneğimize gıda kolisi yardımında bulunduk. Ayrıca derneğimizin bizden bir değirmen talebi oldu, onu da en kısa sürede kendilerine sağlamış olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’E TEŞEKKÜR

Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Akbulut yaptığı açıklamasında” Gebze Belediye Başkanımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizlere derneğimize çok yardımcı oldular. Ben tüm hastalarımız adına bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.



















