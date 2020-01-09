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Başkan Büyükgöz’ün 10 Ocak Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yerel ve ulusal basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Başkan Büyükgöz'ün 10 Ocak Mesajı

09 Ocak 2020 Perşembe 15:33

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. 10 Ocak 1961 tarihinin Türk basın tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi işlevleri bulunan basınımız, bu yönüyle kamusal bir görev icra etmektedir. Gazetecilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, haklarının güvenceye alınması, onların, görevlerini rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlayacaktır. Toplumun doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını kullanması için özveriyle çalışan ve zorluklara rağmen gerektiğinde günün 24 saatinde mesai yapan basın çalışanları her türlü takdiri hak etmektedir. Bu vesileyle, başta Gebzeli değerli basın mensupları olmak üzere, tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler
GebzeBelediye 1 Ocak çalışan Gazeteciler Günü
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