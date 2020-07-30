banner534
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı

Yayınladığı mesajla Gebzelilerin Kurban Bayramı’nı kutlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Fedakarlık, yardımlaşma ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramı, halkımızı birleştiren, bizleri bencil duygulardan arındıran müstesna bir bayramdır” dedi.

Başkan Büyükgöz'ün Bayram Mesajı

30 Temmuz 2020 Perşembe 12:57

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bayram tebrik mesajı yayımladı. Başkan Büyükgöz Kurban Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dini bayramlar manevi dünyamızı harekete geçiren, ruhumuzu zenginleştiren çok özel günlerdir. Bu özel günler, bizlere yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularımızı geliştiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren çok güzel imkânlar sunuyor. Bayramların ruh dünyamıza kattığı güzellikler sayesinde bizler sadece kendi sorunlarımızla değil, yakın çevremizdeki ve dünyanın her tarafındaki insanların sorun ve dertleriyle ilgilenen bir ufka sahip oluyoruz. Bayram sevincinin ve coşkusunun yılın her gününde yaşanması temennisiyle tüm hemşerilerimin, Türk ve İslam Dünyası’nın Kurban Bayramı’nı kutluyor, huzur içinde nice bayramlar geçirmelerini diliyorum.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz
Modern mezbaha Kurban Bayramı’na hazır Modern mezbaha Kurban Bayramı’na hazır
Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi kuruldu Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi kuruldu
Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
Faruk yalçın hayvanat behçesi ziyaretçilerini bekliyor Faruk yalçın hayvanat behçesi ziyaretçilerini...
İHH Kocaeli kurban'da 52 ülkede İHH Kocaeli kurban'da 52 ülkede
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz
Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara...

Haberi Oku