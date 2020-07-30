Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı Yayınladığı mesajla Gebzelilerin Kurban Bayramı’nı kutlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Fedakarlık, yardımlaşma ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramı, halkımızı birleştiren, bizleri bencil duygulardan arındıran müstesna bir bayramdır” dedi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 12:57