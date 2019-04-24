Başkan Çiftçi’ye Diploma Süprizi

İlkokuldan mezun olduğunda aldığı diplomanın bir örneğini kendisine hediye eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve Okul Müdürü Hüseyin Ceylan’a teşekkürlerini ileten başkan Çiftçi, “1986-1987 eğitim-öğretim dönemi diploma defteri beni hem mutlu etti, hem de ilkokul yıllarına götürdü. Nazik düşüncelerinden dolayı müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm okul arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyor, üzerimizde emeği olan bütün öğretmenlerimi saygıyla anıyor, hayatta olanların ellerinden öpüyorum. Tekrar tüm çocuklarımızın 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.” dedi.