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Başkan Şayir, Müjdeyi Verdi!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Çarşamba pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafı ile sohbet etti ve yapımı devam eden ve yakın zamanda açılışı yapılacak kapalı semt pazarı ve katlı otoparkın tanıtım broşürünü dağıtarak esnafa müjdeyi verdi.

Başkan Şayir, Müjdeyi Verdi!

21 Ekim 2021 Perşembe 14:31


 Pazarcı esnafına Kapalı Semt Pazarı ve Kapalı Otopark hakkında bilgiler veren Başkan Şayir, Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılacak olan projenin 2637 metre kare alan üzerine 3 katlı ve 8600 metrekare kullanım alanının olacağını, içerisinde 210 metre kare idari yer olacağını, 4 metre tül hesaplandığında 235 pazarcı esnafının yer alacağını belirtirken ayrıca buraya yaklaşık 220 araçlık açık ve kapalı otopark yeri olacağını da ifade etti. 

MODERN KAPALI SEMT PAZARI OLACAK 

Esnafla sohbet eden Başkan Şayir, “Seçim beyannamemizde sözünü verdiğimiz bir projemizi daha hayata geçirebilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Modern kentlerin artık modern kapalı semt pazarlarına ihtiyacı vardır. Bizde gelişen ve büyüyen ilçemizin önemli bir eksiği olan modern kapalı semt pazarı ve katlı otopark projesinin hayata geçmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız çalışmada sona geliyoruz. İnşallah yakın bir zamanda inşaatımız bitecek ve hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Kapalı Semt Pazarı projemizin hayata geçmesi ile pazarcı esnafımız ferah bir mekanda satışlarını yapabilecek, yine vatandaşlarımız da aileleriyle birlikte rahatlıkla evlerinin ihtiyaçlarının buradan sağlayabilecekler. Esnafımızın çilesi olan yağmur, kar kış çilesi son bulacak. 

ŞAYİR’DEN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR 

Görev süremiz boyunca tek hedefimiz “Yükselen Şehir Dilovası’nı“ inşa etmektir. Seçim beyannamemizde yer alan projelerimiz Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile tek tek hayata geçmeye devam ediyor. Çalışmalarımıza her zaman sahip çıkan ve bizlere destek sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın Başkanımıza da teşekkür ediyorum” dedi. 

PAZARCILARDAN PROJEYE TAM NOT 

Tanıtım broşürlerini inceleyen pazarcı esnafı projeye tam not verirken, emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Başkan Şayir ayrıca pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve önerilerini dinledi. 













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