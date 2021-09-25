Başkan Şayir, Okul Aile Birliği Başkanlarıyla Bir Araya Geldi









Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Okul Aile Birliği başkanları ile bir araya geldi. Çerkeşli Tepe Restaurant’ta düzenlenen toplantıya, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yanı sıra Başkan Yardımcıları Edip Bingöl, Fazıl Polat ve Muhiyettin Gültekin’de katıldı.

İlçede ki eğitimin ve okulların konuşulduğu toplantıda konuşan, Başkan Şayir “Beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki, belediye başkanı olmadan önce de önceliğim hep eğitim olmuş, iş insanı olarak her zaman eğitime çocuklarımıza destek olmuşumdur. Belediye başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk işimiz ilçemizde ki eğitim çıtasının yükseltilmesi oldu.

Okullarımızın fiziki koşullarının düzeltilmesi, yeni eğitim alanlarının açılması ve çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte birçok konuda destekler sunmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz.

EN ÖNEMLİ ALAN EĞİTİMDİR

Bana göre ilçemizin en önemli önceliği eğitimdir. Yapacağımız en büyük hizmet eğitime yapılan hizmetlerdir. Göreve geldiğimiz günden bu yana hayırseverlerimizle birlikte okullarımızda kütüphanelerimizi tamamladık. Sosyal ve kültürel etkinlikler için alanlar oluşturulması konusunda çalıştık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte Montasorri sınıfları oluşturduk. Sanayicilerimizde eğitimlere büyük destekler sunmaya devam ediyor. Sanayicilerimizin desteği ile uygulama atölyeleri düzenledik. Sanayicilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine sanayicilerimizin desteği ile pandemi sürecinde yaşadığımız uzaktan eğitim döneminde çocuklarımız en iyi şekilde eğitimlerini alsınlar diye büyük bir iş yaparak tüm öğrencilerimize tablet dağıttık. Çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel gelişimleri için yarı olimpik havuzlarımızı, açık havuzlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yeni spor alanları oluşturuyoruz.

GELECEĞİMİZ EĞİTİMLE GÜZELLEŞECEKTİR

Biz; çocuklarımız en iyi şekilde eğitimlerini alsınlar, geleceğe daha parlak adımlarla yürüsünler ve ilçemiz eğitimde Kocaeli’de ilk sıralara yerleşsin. Ülkemizin geleceği için çocuklarımız daha iyi eğitim alsın istiyoruz. Geleceğimiz ancak eğitimle daha güzel günlere kavuşacaktır. Sizlerde okullarımızın Okul Aile Birliği Başkanları olarak eğitime gönüllü olarak destekler vermeye çalışıyorsunuz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz her zaman sizlerin yanında olacağız. İlçemizde ki eğitim çıtamızı hep birlikte yukarı taşıyacağız” dedi.

ŞAYİR, OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARINI DİNLEDİ

Başkan Şayir, konuşmasının ardından toplantıya katılan Okul Aile Birliği Başkanlarını tek tek dinleyerek sorun ve önerilerini not alarak çözümü noktasında gerekli talimatları vereceğini belirtti. Program sonunda ise hep birlikte günün anısına hatıra resmi çektirdiler.