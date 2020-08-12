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Başkan Şayir, vatandaşı dinliyor!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, pandemi süreci öncesi her hafta Salı günü düzenlediği “Halk Buluşmaları” yeniden başladı.

Başkan Şayir, vatandaşı dinliyor!

12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:31

Her platformda toplumla bağını daima güçlü tutan Başkan Şayir, “Bildiğiniz gibi göreve başladığımız günden bu yana her zaman sahada olduk. Bütün hizmetlerimizi, çalışmalarımızı bizzat başında durarak takip etmeye özen gösterdik. Bu sırada esnafımızla ve vatandaşlarımızla sürekli iletişim kurmaya devam ettik. Halk Buluşmaları programlarımızla da bir şekilde ulaşamadığımız hemşerilerimizle bir araya gelme ve onların da taleplerine cevap verebilme olanağı buluyoruz. Salgın nedeniyle Halk Buluşmalarımıza bir süre ara vermiştik. Şimdi yeniden başladık. Yeniden hemşerilerimizi dinleyip talep ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi. 

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