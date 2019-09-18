Başkan Şayir’den 'Gaziler Günü' mesajı

TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e, Mareşallik ve Gazilik unvanının verilmesinin ardından kutlanan "Gaziler Günü" için Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir bir mesaj yayınladı.

Başkan şayir mesajında; "Ülkemizin, içinde bulunduğu coğrafi, askeri ve siyasi konumu itibariyle geçmişten günümüze sürekli olarak iç ve dış odakların tehditlerine maruz kalmış ve bu tehditlere karşı yapmış olduğu vatan savunmasında pek çok asker, polis ve sivilini şehit ve gazi vermiştir. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan vatanımıza, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden sahip çıkmak, tarih sahnesinde var olduğumuz günden bugüne kadar başı dik, onurlu bir şekilde hayat süren bu milletin mensuplarının en başta gelen hassasiyeti olmuştur. Onlar, onurlu bir yaşamın nasıl inşa edileceğini can vererek, yaralar alarak, acılar çekerek öğrettiler bize. Şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadelesini, fedakârlıklarını, cesaretlerini idrak ettiğimiz zaman, bizleri bir arada tutan manayı hiçbir güç ortadan kaldıramayacaktır"

Şayir, 15 Temmuz'da da aynı kahraman duruşunu sergilemiş, vatanımızı şer odaklarına teslim etmemek için göğsünü tanklara kahramanca siper etmiştir. Böyle kahraman bir millet dünyanın hiç bir yerinde yoktur.Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı ve minnet duygularımı sunuyorum" diye konuştu..