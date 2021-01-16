Başkan Tahir Büyükakın’a Basın İlan Kurumu Teşekkürü

Öncelikle bu kurumun Darıca Bayramoğlu tesislerinin, yok olup gitmesini önleyen ve sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek yazıma başlıyorum.

Basın İlan Kurumu’nu, Gebze’de gazeteciliğe başladığım 1982 yılından beri yakından takip eden birisi olarak birçok yazı ve haber yazdım, belgesel TV programı çektim, bu yazılarımdan bir bölümünün linkini sizlerle paylaşmak istiyorum.

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2012/10/03/basin-ilan-kurumu-ile-ilgili-neler-yazdim/

BİK Genel Kurulu Üyeliği Yaptım

2002 ve 2006 yılları arasında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Anadolu gazete sahiplerinin oyları ile seçilmiş üye olarak, genel kurul üyeliği yaptım.

Gerek Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü ve gerekse Darıca Bayramoğlu Sosyal Tesisleri ile ilgili görüş, öneri ve şikayetlerimi en yetkili kişilere ilettim.

Gazetecilik görevini yapmış birisi olarak, Basın İlan Kurumu Bayramoğlu Tesisleri’nin her geçen gün nasıl yok olduğunu yakından takip eden, canlı şahidi olarak belgeselleştiren, gazeteci olarak görevini yapmanın huzuru içindeyim.

Basın İlan Kurumu Bayramoğlu Tesisleri, geçmiş dönemin BİK Genel Müdürlerinden Mehmet Atalay döneminde yok olmaya başladı. Hiç ihtiyaç olmadığı halde inşaat lobisi para kazansın diye, Basın İlan Kurumu Bayramoğlu Tesisleri beton yığını haline getirildi. Güzel ahşap binalar yıkıldı, Basın İlan Kurumu’nun parası beton binalara gömülüp, adeta borç batağına sokuldu.

Son yıllarda yapılan tesis, tümü ile kapatılıp özel bir kişinin eline geçti. Milli servet olan binalar çürümeye terk edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı olan Basın İlan Kurumu’nun resmî tabelası indirilip, özel şahıs tabelası asıldı.

Basın İlan Kurumu Bayramoğlu Tesisleri ile ilgili, kendisi de Gebze’de okuyan ailesi halen Darıca’da oturan başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun, Başkan Yardımcısı Mustafa Malkoç, milletvekilleri ve diğer yetkililere Bayramoğlu tesislerini duyurmaya çalıştık.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’a geçtiğimiz aylarda Basın İlan Kurumu ile ilgili görüş ve düşüncelerimizi paylaştığımda, Büyükşehir olarak Basın İlan Kurumu Tesisleri’ni Büyükşehir Belediyesi olarak devir alacakları müjdesini vermişti.

BİK Bayramoğlu Tesisleri ile ilgili Gazete Gebze’de 14 Ocak 2021 günü önemli bir haber yayınlandı. Söz konusu haberi sizlerle paylaşıyor, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Bey’e Basın İlan Kurumu tesislerine sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz.

Basın İlan Kurumu Bayramoğlu Tesisleri ile ilgili bundan sonra yaşanacak tüm gelişmeleri yakından takip ederek, yazmaya ve belgeselleştirmeye devam edeceğim.

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Gazete Gebze’de BİK Bayramoğlu Tesisleri ile ilgili yer alan haber

Bayramoğlu Tatil Köyü Büyükşehir’e

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bayramoğlu Basın İlan Kurumu Tatil Köyü’nün Büyükşehir Belediyesi’ne devri için BİK’na başvurduklarını belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın, önceki gün Dünya Gazetesi Gebze Temsilcilisi Sabiha Toprak’ı ziyaretinde, basın mensuplarının tesisin yeniden gazetecilere kazandırılması çağrılarına kayıtsız kalamadıklarını söyleyerek, tesisi satın alarak bünyelerine katmak için BİK’na müracaatlarını yaptıklarının, tesisin işletilmesi ve tekrar basın mensuplarının hizmetine açılması için kolları sıvadıklarının müjdesini verdi.

BİK’İN 53 YILLIK TATİL KÖYÜ

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 1968’de Darıca’da 45 dönümlük arazi üzerinde, basın mensuplarının tatil yapmalarına imkan sağlamak için bir tatil köyü açmıştı. Marmara Bölgesi’nde ve Türkiye’nin diğer illerinde görev yapan gazeteci ve basın mensupları için ulaşımı çok rahat olan bu tesis, gazetecilerin dinlenmeleri ve eğlenmeleri için fırsat sunmaktaydı. BİK kendi bünyesinde işlettiği ve büyük ilgi gören bu tesis, daha sonra el değiştirdi ve işletmesi özel bir şahsa verilmiş daha sonra Yeşilay’ın bu tesisi istediği haberleri gelmişti. Bu sebepten ötürü, tesiste gazetecilere verilen hizmet durdurulmuş, tesis sıradan bir işletme haline gelmişti. Kocaeli’nde görev yapan basın mensupları, her fırsatta tesisten yararlanamadıklarını gündeme getirerek, tesisin tekrar gazetecilerin hizmetine açılmasını istiyorlardı.

BÜYÜKŞEHİRİN ANTİKKAPI İLE TECRÜBESİ VAR

Şu ana kadar Kocaeli Büyükşehir iştiraki olan Antikkapı A.Ş ile bölgede birçok tesisi işleten KBB, Basın İlan Kurumu Tatil Köyü’nün işletmesini alması halinde bu tesisi Türkiye’nin örnek ve cazibe merkezi bir tesis haline getireceği belirtiliyor. Tesis, yemek, içmek, spor tesisleri, kongreler ve organizasyonlara ev sahipliği yaparak hiç şüphesiz eskisi gibi Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazetecileri ağırlamaya ve Kocaeli’nin tanıtım ve ekonomisine katkı sağlayacak. (Kaynak: Gazete Gebze)