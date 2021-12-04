Belgesel Tadında Vakıflar Medeniyeti Tarihimiz

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün logosu yani amblemi hiç bir gerekçe gösterilmeden Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından değiştirilerek logodaki bayrak, cami ve 1048 yılı çıkartılıp hiç bir anlam ifade etmeyen bir logo yapılmıştır. Bakan Yardımcısı Demircan’dan kamuoyu tarihi anlamı olan logonun neden değiştirildiği ile ilgili açıklama bekliyor