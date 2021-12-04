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Belgesel Tadında Vakıflar Medeniyeti Tarihimiz

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Belgesel Tadında Vakıflar Medeniyeti Tarihimiz

04 Aralık 2021 Cumartesi 21:58
Kültür ve medeniyet tarihimiz de vakıfların yeri ve kıymeti çok önemlidir. Tarih boyunca vakıflar, devlet ve milletimizin hizmetinde olmuş yaptığı sosyal kültürel ve hayır hizmetleri ile insanlığa karşılıksız hizmet etmişler.
Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde şehir, kasaba ve köylerinde vakıflar sayesinde gelişip büyüdüğü bir gerçektir. Tarihi Arşiv belgeleri incelendiğinde Anadolu’da on binlerce vakıf kurulduğunu görüyoruz.
Anadolu’nda ilk vakıf Malazgirt Zaferi öncesi 1048 yılında Erzurum Pasinler’de kurulmuştur. Vakıflar genel müdürlüğünün eski logosunda, vakıfların kuruluşu olarak ilk 1048 tarihine yer verilmiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün logosu yani amblemi hiç bir gerekçe gösterilmeden Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından değiştirilerek logodaki bayrak, cami ve 1048 yılı çıkartılıp hiç bir anlam ifade etmeyen bir logo yapılmıştır. Bakan Yardımcısı Demircan’dan kamuoyu tarihi anlamı olan logonun neden değiştirildiği ile ilgili açıklama bekliyor
Vakıf Medeniyeti Tarihi
İlim Kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak yıllardan beri vakıflarla ilgili araştırmalar yapmakta vakıf eserleri ile ilgili çektiğimiz devri alem
www.devrialem.tv belgesel programlarımızı bir çok tv kanalında yayınlatarak vakıf bilinci oluşmasına katkı sunmaktayız.
İKTAV, kültür hizmeti olarak hazırladığımız Vakıflar Medeniyeti tarihi ilgili çektiğimiz ve birçok TV kanalında yayınlanmasına vesile olduğunuz vakıflar tarihi belgeselimiz de çok önemli bilgiler yer almaktadır. Belgeseli sizlerle paylaşıyoruz
Vakıflara Şükran Borcumuz Var
Devlet ve milletimize yaptığı hizmetlerle minnet ve şükran borcunuz olan bu vakıfların adlarını yaşatmak için devlet ve millet olarak kampanyalar başlatmalıyız , ecdadımızın kurduğu vakıfları koruyup gelecek kuşaklara aktarmalıyız. İşgal edilip ele geçirilen malına çökülen vakıf malları ve eserlerini kurtarıp korumak İçin çalışmalar başlatılmalıdır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde İl ve ilçelerde tarih boyu kurulmuş vakıfların adlarını yaşatmak İçin “ Vakıflarımız Unutulmasın Vakıflar Medeniyeti Yaşasın “ kampanyası başlatılarak vakıf bilincinin gelişmesini sağlamalıyız. Yeni vakıflar kurulması teşvik edilmeli.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığına Bağlanmalı
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün daha önce Başbakanlığa bağlı olan kazanılmış hakkını iade ederek Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Kültür Turizm Bakan Yardımcılığı’ndan alınarak Cumhurbaşkanlığına bağlanarak vakıflara önem vermeliyiz. Yeni anayasasanın konuşulduğu bu dönemde vakıfkar için anayasaya özel madde koyarak 1048 tarihinden günümüz Selçuklu Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’ nin en köklü çevren eski devlet kurumu olan vakıfları anayasa koruması altına alarak koruyup sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmalıyız
Vakıf Bilinci Yaşatılmalı
Gazeteci ve belgeselci olarak kendime görev kabul ederek yok olan vakıflar ile ilgili araştırmalar yapıp belgeseller çekmeye daha fazla önem vereceğim.
Vakıf bilinci oluşması İçin çalışma yapmayı kutsal bir görev kabul ediyor, tüm ilgili ve yetkilileri vakıf medeniyetine sahip çıkmaya davet ediyorum. Ecdadımız tarafından kurulan vakıflarımızın adlarını yaşatılması için çalışmalar yapılmalı.
Vakıf Medeniyeti hatıra ormanlığı kurulması için yok olan vakıf adlarının yaşatılması İçin fidan dikmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü tarihi göreve davet ediyorum. Vakıf bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır. Allah rızası İçin vakıf edilmiş malları korumak, dünya ve ahiretinizi korumaktır.
Vakıflara ilgili
www.gebzegazetesi.com da yazdığım yazıların linkini sizlerle paylaşıyorum

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