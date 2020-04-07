Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun

Bu yıl mübarek beraat kandili dünya insanlığının ölüm kalım mücadelesi verdiği Korona virüsü salgın ve felaketi ile mücadele edildiği 7 Nisa’n 2020 tarihinde idrak ediyoruz

Kuran’ı Kerim’in Levhu Mahfûz dan Dünya semasına indirildiği Bu mübarek geceyi ilk kez camilerde değil evlerde ihya edeceğiz Camiler kapalı ve mahzun islam alemi hüzünlü insanlık görünmez bir düşmanla üçüncü dünya savaşı yapıyor

Siz değerli tüm okurlarımızın mübarek beraat kandilini en samimi duygularımla tebrik eder kandil hürmetine Korona virüsü felaketinden millet ve devletimiz başta olmak üzere tüm insanlığı korumasını yüce Allah cc ile dan dua ve niyaz ederim Bu gece hep birlikte el açıp Allah cc dua edelim Korona virüsü bela ve felaketinden tüm insanlığı koruyup muhafaza eylesin





Beraat Kandili Hakkında özet Bilgi

Mübarek üç aylar ve Kandil geceleri ile ilgili bir çok eserde önemli bilgiler yer almakta en geniş bilgi Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansıklopedisin yer alan bilgiyi bu lingden okuyabilirsiniz

https://islamansiklopedisi.org.tr/berat-gecesi

Beraat Kandili Neden Önemli

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.





Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.





Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.





BERAT KANDİLİ NEDİR?





Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.





-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.





-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.



