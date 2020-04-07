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Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun

Bu yıl mübarek beraat kandili dünya insanlığının ölüm kalım mücadelesi verdiği Korona virüsü salgın ve felaketi ile mücadele edildiği 7 Nisa’n 2020 tarihinde idrak ediyoruz

Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun

07 Nisan 2020 Salı 19:23

Kuran’ı Kerim’in  Levhu Mahfûz dan Dünya  semasına indirildiği  Bu mübarek geceyi  ilk kez camilerde değil evlerde ihya edeceğiz  Camiler  kapalı ve mahzun islam  alemi  hüzünlü insanlık görünmez bir düşmanla üçüncü dünya savaşı yapıyor 
Siz değerli  tüm okurlarımızın   mübarek beraat kandilini en samimi duygularımla tebrik eder  kandil hürmetine Korona virüsü felaketinden  millet ve devletimiz başta olmak üzere tüm  insanlığı korumasını yüce Allah cc   ile dan dua ve niyaz ederim   Bu gece hep birlikte el açıp  Allah cc dua edelim Korona virüsü bela ve felaketinden tüm insanlığı koruyup muhafaza eylesin 

Beraat Kandili Hakkında özet Bilgi 
Mübarek üç aylar ve Kandil geceleri ile ilgili bir çok eserde önemli bilgiler yer  almakta en geniş bilgi Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansıklopedisin yer alan bilgiyi bu lingden okuyabilirsiniz 
https://islamansiklopedisi.org.tr/berat-gecesi
   Beraat Kandili Neden Önemli 
Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;
-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.(kaynak hürriyet )
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