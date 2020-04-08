Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi

İzmit ilçesindeki taksiciler, iş yerlerinde televizyonlardaki kandil programını izledi, yatsı ezanının ardından yapılan duaya eşlik etti.



Berat Kandili'ni iş yerinde taksisinin başında dua ederek geçiren Resul Sancaktutan, AA muhabirine, herkesin kandilini kutladığını dile getirerek bu mübarek gecede işinin başında olduğunu söyledi.



Kovid-19 nedeniyle işlerinin olmadığını ancak vatandaşa hizmet için duraklarında beklediklerini ifade eden Sancaktutan, "Bir an önce bu salgından kurtulmak için, tüm dünyadaki insanlar ve hastalar için dua ettik. Mevla'm bu gecenin yüzü suyu hürmetine salgın nedeniyle hastalananlara şifa verir." dedi.







AA