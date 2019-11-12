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Betül Tuncel'e veda

Gazetemizde uzun yıllar, değişik konularda yazı yazan, gazetemizin yazı ailesinden, iyi insan, Betül Tuncel’i kaybettik. Betül Tuncel'in cenazesi bugün ikin

12 Kasım 2019 Salı 17:35

 Gazetemizde uzun yıllar, değişik konularda yazı yazan, gazetemizin yazı ailesinden, iyi insan, değerli çalışma arkadaşımız, Betül Tuncel’i kaybettik. Hanımefendi kişiliği ile herkesin takdirini kazanan, yazdığı yazılarla gökkubede hoş sedalar bırakan Betül Tuncel’in ani vefatı, gazetemiz ve okur camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Bir erkek evladı olan ve geçtiğimiz yıl oğlunu evlendiren Betül Tuncel, Sabri Tuncel’le evliydi. Gazetemiz yazarlarından Betül Tuncel'in cenazesi İstanbul Karacaahmet Şakir Camiinden ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazı ile kaldırılıp Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.Cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı. Betül Tuncel Hanım'a Allah'(cc) tan rahmet kederli ailesine ve okurlarımıza başsağlığı diliyoruz.
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Anahtar Kelimeler
CenazeGebzeYazarGazete
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