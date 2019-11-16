Beyaz Kalpler’de fitness eğitmenleri yetişecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde vücut geliştirme ve fitness eğitmenliği kursu açıldı. 15 -18 yaş arası örgün lise eğitimine devam etmeyen açık lise öğrencilerine yönelik açılan kurs, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor.

SPOR YAPARKEN PARADA KAZANACAKLAR

Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü onaylı sertifika alacak öğrenciler, 7 ay süresince merkezde eğitim alacaklar. İŞKUR tarafından günlük 30 TL harçlık verilecek olması çocuklara ayrıca bir avantaj olarak görülüyor. Kocaeli Üniversitesi ile belirlenecek müfredat ile federasyon antrenörlük yeterlilik belgesi sınavlarına ciddi bir hazırlık olması beklenen kurs, 15 öğrenci ile açıldı.

KAPSAMLI EĞİTİM

Fitness kursunda, fitness kavramı, teknik hareketler, sağlık ve spor ilişkisi, kondisyon arttırıcı uygulamalar, vücut geliştirme, beslenme düzeni, çalışma programı, bölgesel vücut hareketleri ve kasların doğru biçimde çalışması gibi konularda kapsamlı bir eğitim verilecek. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde yeni açılacak olan fitness kursunun yanı sıra hali hazırda Aşçı Yardımcılığı, Elektrik Pano Montörlüğü ve Servis Eleman Yardımcılığı/Barista olmak üzere üç adet meslek kursunda daha eğitimlere devam ediliyor.