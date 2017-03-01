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Bilinçli ilaç kullanımı

Başta özel hastaneler olmak üzere tüm sağlık kuruluşu ve doktorların ilaç savurganlığına son vermesi isteniyor. Sağlık Bakanlığı önemli bir kapanya başlatarak gereksiz Antibiyotik ve ilaç kullanımına karşı savunma başlattı.

01 Mart 2017 Çarşamba 12:57

 Birçok doktorun gereksiz antibiyotik ilacı yazması üzerine antibiyotik ilaç yazımında birçok kriter getirildi. Özellikle sağlık harcamalarını gereksiz tahlil ve tetkik yapımlarına karşı ciddi denetim getiren sağlık bakanlığının bu çalışmaları vatandaşlar tarafından taktirle karşılanıyor.

 

Özel Hastanelere Büyük Görev

Vatandaşlar ve okurlarımız bazı özel hastane ve sağlık kuruluşlarından şikayetlerini dile getirerek gereksiz tetkikle istendiğini ve çok miktarda ilaç yazıldığından yakınıyorlar. Bu konuda özel sağlık kuruluşları sosyal sorumluluk çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyaya destek olup sahip çıkması isteniyor.


Cami kapısında Cuma Namazı sonrası Cengiz Sayılgan adlı doktor antibiyotik ve yanlış ilaç kullanımının çok büyük tehlike olduğunu ve buna karşın insanların bilinçli olması gerektiğini anlatan broşürleri dağıtarak bilgi verdi.


Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin.


Teşhis konulmadan antibiyotik kullanmayın.


Sağlığınızı riske atmayın.


Her hastalıkta değil gerektiğinde antibiyotik.


Sloganlarının yer aldığı broşürleri tek tek dağıtan Doktor Cengiz Sayılgan ile Gebze Gazetesi olarak toplumsal bilinçlendirmeye katkıda bulunduk.

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