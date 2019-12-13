Bıyık: ‘Darıcalılarla Aramızda Gönül Bağımız Var’

DARICALILARLA GÖNÜL BAĞIMIZ VAR
Darıca’da gönül belediyeciliğini hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiyesi olan gönül belediyeciliğini Darıca’da uygulamak için gece gündüz canla başla çalışıyoruz. Mahallelerde düzenlediğimiz gönül buluşmalarıyla vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bizim Darıcalılarla gönül bağımız var. Sokağın gündemiyle bizim gündemimizin aynı olması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı dinleyerek sorunlarını çözmek için notlar alıyoruz” dedi. Darıcalı vatandaşlar da sokakta belediye başkanını görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.