banner546
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bıyık: “Mutlu insanların yaşadığı bir Darıca için çalışıyoruz”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşların içinde olmaya özen gösterirken “Mutlu insanların yaşadığı bir Darıca inşa etmek için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Bıyık: 'Mutlu insanların yaşadığı bir Darıca için çalışıyoruz”

26 Ekim 2020 Pazartesi 12:39

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gönül belediyeciliği anlayışıyla her fırsatta vatandaşların içinde olmaya özen gösteriyor. Hafta sonu da yoğun bir şekilde programlara katılan ve esnafları ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, Abdi İpekçi Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve mahalle sakinlerini ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, çay sohbetleri de gerçekleştirerek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

DAHA MUTLU DARICA

İnsanların yaşamaktan mutlu olduğu, çocuklara daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Sosyal belediyecilikle gönül belediyeciliğini harmanlayarak hareket ediyoruz. Bir yandan projelerimizi gerçekleştirirken bir yandan da Darıca’da yaşayan herkesin mutlu olduğu bir ilçe inşa etmek için canla başla çalışıyoruz. Amacımız çocuklarımıza daha yaşanabilir bir kent bırakmak. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine Darıca’da yaşayan herkesin hayatını kolaylaştırmak ve mutlu oldukları bir şehir inşa etmek. Çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otobüslerle Temizlik, Maske Ve Mesafe Koreografisi Otobüslerle Temizlik, Maske Ve Mesafe Koreografisi
Ormanda Kaybolan İki Kişi Kurtarıldı Ormanda Kaybolan İki Kişi Kurtarıldı
Mutfakta Çıkan Yangında 1 Kişi Dumandan Etkilendi Mutfakta Çıkan Yangında 1 Kişi Dumandan Etkilendi
Cenaze Hizmetleri Personeline Etkili İletişim Eğitimi Cenaze Hizmetleri Personeline Etkili İletişim Eğitimi
81 İl İçin 81 Fidan Dikildi 81 İl İçin 81 Fidan Dikildi
“Batının faşist zihniyetine  hep birlikte dur demeliyiz” “Batının faşist zihniyetine  hep birlikte dur...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Otobüslerle Temizlik, Maske Ve Mesafe Koreografisi
Pandemi süresince önlemlerin alınması için gerekli çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,...

Haberi Oku