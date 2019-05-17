Bıyık’tan 19 Mayıs Mesajı

"Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 19 Mayıs’ın Türk tarihi için bir mihenk taşı olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919’un 100. Yıldönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a çıkışıyla yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş, birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele, daha sonra Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Bağımsızlığımızın miladı olan ve 100 yıl önce kutlu bir yürüyüş ile başlayan 19 Mayıs, aynı zamanda Türk milletinin istiklale ve istikbale olan inancının da göstergesidir. 19 Mayıs 1919’da başlayan ve ecdadımızın kahramanlık destanlarıyla dolu olan Kurtuluş Savaşı, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olmuştur. 100 yıl önce milletimizin yaktığı istiklal meşalesi bugün de aynı azim ve kararlılıkla devam ediyor. Bağımsızlık mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize verilen öneminde bir göstergesidir. Türk gençliği de 19 Mayıs ruhunu her zaman diri tutmayı başarmıştır. Türk gençliği, dün olduğu gibi bugün de Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi ve güvencesidir.



Gençlerimizdeki vatan ve bayrak sevgisi, bizleri hedeflediğimiz 2023’ün güçlü Türkiyesi’ne ulaştıracaktır. Özellikle son yıllarda hükümetimiz tarafından gençlerimize yönelik yapılan yatırımlar geleceğimiz açısından umut vericidir. Ülkemizde seçilme yaşını da 18’e indirilmesi, üniversite sayısının ikiye katlanması, iş alanında gençlere yönelik pozitif ayrımcılık gibi uygulamalar gençlerimizin ufkunu açmış ve geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlamıştır. Bizlerde bölgemizdeki gençlerimize her alanda katkı ve destek sunarak gelişimlerine destek olma gayreti içindeyiz.



Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılında bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum."