“Borç var, borç var diye kimsenin konuşmasına gerek yok” Yıllarca Darıca Belediye Başkanlığı yapan Şükrü Karabacak, iddia edilen 128 milyon TL borç hakkında ilk defa konuştu. Karabacak, “Devlete karşı vergi ve sigorta borçlarını borç olarak değerlendirmemek lazım. Bu borçlarda zaten geçmişten gelen borç, bizim piyasaya yaptığımız borç o kadar değil” dedi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:36

Yıllarca Darıca Belediye Başkanlığı yapan Şükrü Karabacak, iddia edilen 128 milyon TL borç hakkında ilk defa konuştu. Karabacak, “Devlete karşı vergi ve sigorta borçlarını borç olarak değerlendirmemek lazım. Bu borçlarda zaten geçmişten gelen borç, bizim piyasaya yaptığımız borç o kadar değil” dedi.



“Bizim yapmış olduğumuz işlerde ve ihalelerde 1 TL’lik işi 5 TL’ye yapan varsa namerttir. Hakkı neyse onu yapmışızdır” cümlesi ile borçlarla ilgili ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Darıca Belediyesi eski başkanı Şükrü Karabacak, “Devlete karşı vergi ve sigorta borçlarını borç olarak değerlendirmemek lazım. Bu borçlarda zaten geçmişten gelen borç, bizim piyasaya yaptığımız borç o kadar değil” dedi.



BİZLERE GEREKİRSE VAATLERİ YAPMAK İÇİN BORÇLANIN DEDİĞİNİ KİMSE UNUTMASIN!

“35 milyon civarında bizim piyasaya yaptığımız borç var. O da seçimlerden önce vatandaşlara verdiğimiz vaatleri gerçekleştirebilmek için bakanlarımızın, milletvekillerimizin, o dönem ki il başkanımızın, mevcuttaki ilçe başkanımızın, şuan ki ilçe belediye başkanı arkadaşımızda dâhil olmak üzere herkesin bu borcu yapmamızda, vaatlerinizi gerçekleştirmek için gerekirse borçlanın kardeşim dediği dönemi kimse unutmasın”





BORÇ VAR DİYEREK KİMSENİN KONUŞMASINA GEREK YOK!

“Borç var borç var diye kimsenin konuşmasına gerek yok. Evet borç olacak, borçsuz bir şey olmaz. Çünkü belediyelerin gelirleri düştü, düşmeye de devam ediyor. Biz yapmış olduğumuz bu borcu çarçur etmedik. Borç olarak bıraktığımızın karşılığında yatırımlarımız var”



1 TL’LİK İŞİ 5 TL’YE YAPAN VARSA NAMERTTİR!

“Mahalle konaklarımız var, bayramoğlu sahillerimiz var. Yağmış olduğumuz yol yapım çalışmaları var, 450 bin metrekare parke işlemişiz, yatırım bu, borç bu. Parayı çarçur ederek borç etmişsek Allah’ta bize hesap sorar kul da hesap sorar. Bu açıdan borç borç diye konuşanlar onlarda biliyordu bu borcu yap diye. Herkesin haberi vardı, mesele borç var demek değil, mesele devlette devamlılık esastır devletlerin bile borçları vardır.”



MİLYONLARCA YATIRIM YAPTIK

Belediyeye çok ciddi anlamda mal varlığı sağladık. Bunlardan bir tanesi kent meydanı. İlçemize kent meyanı ile 50 milyon TL yatırım yapılmıştır. kültür merkezi ile 40 milyon TL gibi bir yatırım sağladık. Sahillerde 600 dönüm bir alanın yapımını sağlanarak, milletimizin hizmetine sunulmuştur. Mahalle işlerine yüzün üzerine park çalışması yaptık. Yaklaşık 1 buçuk milyon metreküp parke taşını ara sokaklara döşedik. Daha saymakla bitiremeyeceğimiz çok sayıda yatırım Darıcamıza sağlanmıştır. Hepsi kayıtlarda mevcuttur.



DEVLETE OLAN BORCU ÖDEYEBİLENİN ELİNİ ÖPMEK LAZIM

“Gelen hükümetlerde bu borçları öder ve yatırımları yapmaya devam eder. Burada esas olan bu borç yapılırken herkesin haberi var, bu yatırıma yapılan borçtur. Devlete olan borcu hiç kimse ödeyemiyor, ödeyebilen varsa helal olsun elinden öpmek lazım. Kolay değil bu işler, piyasa borcu da yapmış olduğunuz işlerin karşılığıdır. Çarçur edilen bir para yoktur, özellikle bizim yapmış olduğumuz işlerde ve ihalelerde 1 TL’lik işi 5 TL’ye yapan varsa namerttir. Hakkı neyse onu yapmışız ve bunu yaparken SAYIŞTAŞ denetiminde, iş denetimi olarak kendimizin denetiminden geçmiştir. Bunları çok dile getirmenin bir manası yok”



BEN BELEDİYEYİ CHP’Lİ BİR BELEDİYEYE DEVRETMEDİM Kİ!

Biz AK Partili belediyeyiz, kime devrettik belediyeyi AK Partili belediyeye bunlar artık konuşulmamalıdır. Ben belediyeyi CHP’li bir belediyeye devretmedim ki bunlar artık konuşulmamalıdır. Burada artık borç meselesini kapatmak lazım, borçlara sığınıp ta yatırım yapmaktan korkan belediye başkanları varsa istifa etsin. Bende borç ile aldım 2004 yılında Darıca Belediyesi’ni güllük gülistanlık kasaları dolu bir şekilde almadım.



BORÇ HAKKINDA TEK KELİME ETMEDİM!

Belediyeyi aldığım zaman borç hakkında bir kelime bile etmedim. Hem borçlarımı ödedim hem de yatırımlarımı yaptım, trilyonlarca yatırım yaptım. 5 sene sonra yapılacak olan yatırımları ve borcu da göreceğiz. Bize diyorlar ki sigorta ve vergi borçları 619 tane işçi şirketlerde çalışırken partimizin aldığı kararla belediye şirketlerine geçti. Bunlar bize ilave bir yük getirdi. Bunlardan dolayı devlete vergi borçları oradan birikti ve ödeyemiyor ödeyemeyecekler. Her yıl aşağıya yukarı 12 milyon lira işçinin ve memurun vergi borcu devletin kasasında borç olarak görünecektir.” dedi.



5 YIL SONRA 70 MİLYON BORÇLA BIRAKACAKLAR!

5 yıl sonra 70 milyon borçla bırakacaklar burayı. Bunları borç diyerek borcun altına sığınıp ta konuşacaksan, hizmet edemeyeceksen senin beceriksizliğindir. Bu borçları parti teşkilatımız, parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, ilçe başkanımız dahil olmak üzere gelip hepsi gelip hesap sorsunlar bizde biz o hesabı verelim.



BU BORÇ DEĞİL BİR DÖNGÜDÜR

Bu borç niye olmuş bu kadar, bunun hesabını verelim. 35-40 milyon borç borç değil, bu bir döngüdür. İş yapmaya çalışırsın ve o işin karşılığında borçlanırsın, bir yandan da yaptığın işin tarafını ödemeye çalışırsın ödersin. Biz gelir getirici bir kurum değiliz ki, fabrika değiliz ki ürettiğimiz malı satacağız kar edeceğiz. Böyle bir durum söz konusu değil, asfaltı serdim para gitti asfalta, yola gitti, parkeye gitti, mahalle konağına gitti. Bunlardan ne gelir elde edeceksin, millete hizmet etmiş olacaksın



KİMSE BORCA SIĞINIP HİZMET ETMEKTEN KAÇMASIN

Bunun karşılığında devletten gelecek gelirler halktan gelecek vergilerle bu iş yürütmeye çalışacaksın bu kadar basit. Ben tekrar şunu söylüyorum bu borçları konuşan bizi çağırsın, belediye başkanı ise belediye başkanı, il başkanı ise il başkanı, milletvekili ise milletvekili kim varsa eğer biz bu belediyeyi haksız yere borçlandırdıysak biz bunun hesabını vermeye hazırız. Kimse borca sığınıp ta hizmet etmekten kaçmasın. Ben bunu geçen gün beni ziyaret eden belediye başkanına, il başkanına, milletvekiline aynı şekilde söyledim. Borçla konuşmayın, borç dediğin şey belediyenin önünü kapatacak, gibi bir durum yapmadık. Sen millete vadettiklerini yapmanın yollarını arayacaksın”

Kaynak: Bugün Kocaeli