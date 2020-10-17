BTP'den Ermenistan Saldırısına Tepki Ermenistan dün gece Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine füze saldırısı gerçekleştirdi, 2'si çocuk 12 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

17 Ekim 2020 Cumartesi 12:06