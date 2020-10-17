BTP'den Ermenistan Saldırısına Tepki
Ermenistan dün gece Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine füze saldırısı gerçekleştirdi, 2'si çocuk 12 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.
Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusu, gece yarısı insanlar uykudayken saldırı düzenledi. Gence ve Mingeçevir'i hedef alan füze saldırısında 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybetti.
40'tan fazla ev enkaza döndü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 40'tan fazla evin yıkıldığını duyurdu. Füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.
Hüseyin Baş: "Şiddetle kınıyor ve lanetliyorum."
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Ermenistan'ın bu sivil katliamını şiddetle kınadı, Azerbaycan'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.
BTP Lideri mesajında şunları söyledi:
"Sivil vatandaşlara uykularında saldıracak kadar alçalan Ermenistan Devleti'ni şiddetle kınıyor ve lanetleniyorum. Bu terör saldırısına maruz kalan #Gence ve #Mingeçevir şehirlerindeki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
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