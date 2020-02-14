Bu kentin parasını kimseye yedirmem!

Sayıştay raporu ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Sayıştay gelir ve denetimini yapar. Denetçinin haklı olduğu ya da olmadığı konular olabilir. Ben genel sekreter olduğum zamanda siz benzer tespitlerde bulundunuz. Suç unsuru olan herhangi bir bulguya rastlanmadı. 57 milyon zarar verildi dediğiniz raporla ilgili Sayıştay açıklama yaptı. Yansıtma biçiminizi benim de eleştirme hakkım var. Geçmişin dosyasını açtırdı diyorsunuz. Ben o geçmişin 10 yılında vardım. Sayıştay suç unsuru olduğuna inandığı bir durum varsa zaten savcılığa başvuruyor. Sizin savcıları göreve davet etmenizi yakıştıramadım. Ben bu kentin bir kuruş parasını kimseye yedirmedim ve yedirmem” dedi.

Taşdemir’in eski İl Başkanı Mahmut Civelek’in yer almasını etik bulmadığını hatırlatması üzerine Büyükakın, “Ben etik bulmadığımı söyledim ama bu yanlıştır diyemem. Adam parasız mı aldı? Kent Konut onları hediye mi etti? Parasını mı vermedi? Yani siyaset yapmanın da bir sınırı olmalı. Bu eleştirdiğiniz insanların da bir ailesi var. Yarın siz buralarda oturursanız sizler de eleştirileceksiniz ama bunun gerçekten bir sınırı olmalı. Eğer biri bu devletin bir kuruşuna tamah ediyorsa onu açıklayalım. Elbette eleştirelim ama bir ayar tutturalım” dedi.