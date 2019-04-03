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“Bu olay bizi son derece üzmüştür“

Öğrencisi tarafından odasında bıçaklanan Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun hayatını kaybetmesi üzerine ilçeye gelen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile konuya ilişkin bilgi aldı, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçti.

'Bu olay bizi son derece üzmüştür'

03 Nisan 2019 Çarşamba 09:22

Vali Aksoy  çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 11.30 sıralarında Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun, makam odasında saldırı sonucu ağır yaralandığını, hastanede yapılan müdahaleye rağmen saat 13.15 sıralarında yaşamını kaybettiğini bildirdi. 

Vali Aksoy, "Öğretmenlerimiz, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştiren mesai arkadaşlarımız, büyük bir özveri içerisinde bu çalışmalarını ortaya koyuyorlar. Onlara yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu olay bizi son derece üzmüştür. Öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Eğitim camiamızın, bütün halkımızın, herkesin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun." dedi. 

Açıklamanın ardından İlçe Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edildi. Örnek, öğretmen ve öğrencilerden Necmeddin Kuyucu için helallik istedi.

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