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Bu Proje ile İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Kardeş Eli Uzatılacak

İzmit Belediyesi, başlattığı Kardeş Eller projesi ile Ramazan ayında yüzlerce vatandaşa yardım elini uzatacak.

Bu Proje ile İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Kardeş Eli Uzatılacak

20 Mart 2023 Pazartesi 16:16

                                           
 
 
 İzmit Belediyesi, başlattığı Kardeş Eller projesi ile Ramazan ayında yüzlerce vatandaşa yardım elini uzatacak.   
 Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla vatandaşlara sıcak yemek ve gıda kolisi teslimini gerçekleştirecek. İçerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu Ramazan kolileri İzmit Belediyesine başvuran ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan sosyal hizmet uzmanları tarafından ihtiyaç hali tespit edilen vatandaşlara ulaştırılacak. 
 Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası İzmit'e göç eden depremzede ailelere destek olmak, kente uyum sürecini kolaylaştırmak ve ailelerin üzerindeki ekonomik yükü biraz da olsa hafifletmek amacıyla İzmit Belediyesi bu yıl depremzede ailelere de Ramazan ayı desteği sağlayacak. 


                        


İHA
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