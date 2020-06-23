Bülent Atasayan ın Vefatı üzüntü ile karşılandı

Gebze ve Kocaeli siyasi tarihinde çok önemli yere sahip duayen siyasetçi Bülent Atasayan son tv söyleşisini Gebze Gazetesi ve devri alem tv ye yapmıştı

Gebze belediye başkanların dan üç dönem Anavatan Partisin den üç dönem Kocaeli eski Milletvekili seçilen Bülent Atasayan ın vefatı büyük üzüntü meydana getirdi

Bu gün İzmir çeşme de vefat eden Bülent Atasayan son yerel seçim öncesi Gebze Gazetesi ve devri alem tv nin canlı yayının da Gebze Gazetesi kurucusu ve devri alem belgesel tv program yapımcısı İsmail kahramanın sorularını cevaplandırdı

Merhum Bülent Atasayan ile yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz

Atasayan ın son tv programı





Atasayan Perşembe günü toprağa verilecek





Gebze eski belediye başkanlarından olan ve daha sonra rahmetli Turgut Özal’ın başbakanlığında Anavatan Partisi’ne transfer olup Kocaeli milletvekilliği yapan Bülent Atasayan yaşamını yitirdi. Atasayan 80 yaşındaydı. Bülent Atasayan’ın cenazesi Perşembe günü öğle namazı sonrası Gebze Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Gazete Gebze olarak Atasayan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınları ile tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Gebze Gazetesin de belgeselcinin not defteri kölesin de İsmail kahraman tarafında BğlentvAtadatan ile ilgili daha önce yazdığı makaleyi sizlerle paylaşıyoruz





İsmail kahramanın kalemin den