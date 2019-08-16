Büyükakın, “Depremi Unutmadık”

Asrımızın en büyük felâketlerinden biri olan ve 18 bine yakın vatandaşımızı kaybettiğimiz 17 Ağustos Depremi ile ilgili bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, başta Kocaeliler olmak üzere depremde hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi. Başkan Büyükakın mesajında şunları ifade etti: “Bugün Kocaeli’miz, Büyükşehir Belediye’mizin yaptığı yatırımlarla ve çalışmalarla depreme çok daha hazırlıklı ve güvenli bir kent haline gelmiştir.

17 Ağustos Depremi’nin 20’nci yıldönümünde geriye doğru baktığımızda kentimizin geldiği nokta göz kamaştırıcıdır. Adeta enkazın altından yepyeni bir şehir kurduk. Ama bu kenti inşa ederken geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden önemli sonuçlar çıkardık. 18 bine yakın canımıza mal olan depremin acısını asla unutamayız. Bu acıları bir daha yaşamamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, gereken bütün önlemleri aldık, alıyoruz...

Bu gün geriye baktığımızda, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden 20 yıl geçtiğini görüyoruz. Bu 20 yıl zarfında pek çok dersler çıkardık. Eskinin ‘ben yaptım, oldu’ devri bitti. Büyükşehir Belediyesi olarak kaçak yapılaşmayı sıkı sıkı denetliyor; sismoloji merkezimiz ve deprem kayıt istasyonlarımız, iveme ölçerlerimiz ve simülasyon merkezimizde verdiğimiz eğitimlerle hemşehrilerimizi olası bir depreme tedbir alıyor, depremle yaşamayı öğretiyoruz…

Kentsel dönüşümden simülasyon merkezine, stratejik noktalara yerleştirdiğimiz ivme ölçerlerden verdiğimiz eğitimlere kadar halkımızın güvenliğini her şeyin önüne alarak, hiçbir istisna kabul etmeden, gereğini yapıyoruz.

Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla binlerce ailemizin riskli binalardan çıkararak güvenli ve kentimize yakışır konutlara yerleşmesini sağladık. Büyükşehir Belediyemizin itfaiye teşkilâtını güçlendirdik. Artık dünya çapında başarılara konuşulan ve pek çok ülkeye eğitim veren bir itfaiye teşkilâtımız var. Afet Koordinasyon Merkezimiz yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor...

Şu bir gerçek ki; bulunduğumuz coğrafyanın gereği olarak deprem gerçeği ile yaşamak zorundayız. Biz de bütün çalışmalarımızı bu bilinçle hayata geçiriyoruz.

Kentimiz için anlamlı bu günde, acılarımızın hâlâ tazeliğini koruduğunu ve kelimelerin kifayetsiz kaldığını biliyorum. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın. 17 Ağustos Depremi’nde vefat etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet, kalanlara ise başsağlığı diliyorum.”